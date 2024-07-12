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СБУ задержала на коррупции одного из главных налоговиков Киева, ему грозит 10 лет тюрьмы

Пятница 12 июля 2024 12:20
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СБУ задержала на коррупции одного из главных налоговиков Киева, ему грозит 10 лет тюрьмы Фото: СБУ задержала на коррупции одного из главных налоговиков Киева (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

На коррупции уличен исполняющий обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Что случилось

Согласно материалам дела, задержанный причастен к вымогательству неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.

"Задокументировано как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное "вознаграждение" чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего", - пишет СБУ.

Фото: СБУ задержала на коррупции одного из главных налоговиков Киева (t.me/SBUkr)

Для коммуникации и передачи взятки задержанный привлек знакомого.

СБУ задокументировала получение первой части взятки и задержала чиновника вместе с его посредником во время второго "транша".

Что угрожает

Обоим задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ ликвидировала коррупционную схему в Западном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В конце июня также было объявлено о подозрении в злоупотреблении служебным положением мэру Мукачево Андрею Балоге и председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланю.

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Киев Служба безопасности Украины
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