ua en ru
Пт, 03 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

СБУ задержала налоговика, который "облагал данью" предпринимателей

Украина, Пятница 03 января 2025 20:01
UA EN RU
СБУ задержала налоговика, который "облагал данью" предпринимателей Фото: СБУ задержала налоговика (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Служба безопасности Украины ликвидировала преступную "схему", которая действовала в фискальном ведомстве. Один из чиновников требовал деньги за "успешные" проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По результатам комплексных мероприятий в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов задержан главный государственный инспектор Центрального межрегионального управления ГНС.

По материалам дела, такую сумму чиновник требовал от директора частной строительной компании из Чернигова за "положительное" проведение налоговой проверки.

В случае получения денег чиновник обещал предпринимателю "аннулировать" коммерческие обязательства по уплате налогов, которые он должен был отчислить в государственный бюджет.

Сотрудники СБУ задокументировали получение налоговиком неправомерной выгоды и задержали его "на горячем" во время получения одного из траншей в 13 тысяч долларов.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды)", - пояснили правоохранители.

Заметим, что данная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения всех виновных лиц к ответственности.

Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина собрало все самые громкие уголовные дела, которые произошли в Украине за прошлый год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Налоговая полиция
NEWS
Не только "Трембита". Украине есть чем бить по Москве, но там нет важных объектов, - эксперт
Не только "Трембита". Украине есть чем бить по Москве, но там нет важных объектов, - эксперт
DAILY
Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Базовая пенсия и баллы за стаж: какую реформу готовят украинцам и для кого вырастут выплаты