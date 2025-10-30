RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Открыл огонь по военным во время осмотра: детали стрельбы в Кременчугском ТЦК

Иллюстративное фото: в результате стрельбы в Кременчугском РТЦК ранены двое военных (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Двое военнослужащих Кременчугского РТЦК получили огнестрельные ранения в результате стрельбы. Это произошло во время осмотра доставленного в сборный пункт военнообязанного мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Полтавского областного ТЦК и сообщение главного редактора "Кременчугской газеты" Олега Булашева.

В публикации Полтавского ОТЦК говорится, что в четверг, 30 октября, около 16:00 полиция сопроводила в сборный пункт Кременчугского РТЦК военнообязанного гражданина.

Во время оформления документов и проведения осмотра злоумышленник достал пистолет (предварительно переоборудованный из травматического ТТ) и произвел несколько выстрелов.

"В результате двое военных получили ранения голени. По состоянию на сейчас военнослужащие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Стрелка задержала полиция, продолжаются следственные действия", - сообщил Полтавский ОТЦК.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

По данным Булашева, в Кременчугский РТЦК для прохождения ВВК был доставлен мужчина 1972 г.р., которого задержали в районе железнодорожного вокзала.

Отмечается, что он якобы начал требовать, чтобы его отпустили, и угрожал устроить стрельбу. Впоследствии, по словам Булашева, мужчина все же достал пистолет и открыл огонь, ранив двух военных.

 

Напомним, сегодня, 30 октября, в Одессе произошел конфликт между грузчиками складских баз и военнослужащими ТЦК. В результате инцидента военных избили, а их микроавтобус перевернули.

Читайте РБК-Украина в Google News
КременчугТЦКМобилизация в Украине