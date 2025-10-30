UA

Відкрив вогонь по військових під час огляду: деталі стрілянини в Кременчуцькому ТЦК

Ілюстративне фото: внаслідок стрілянини у Кременчуцькому РТЦК поранено двох військових (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Двоє військовослужбовців Кременчуцького РТЦК отримали вогнепальні поранення внаслідок стрілянини. Це сталося під час огляду доставленого до збірного пункту військовозобов’язаного чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Полтавського обласного ТЦК та допис головного редактора "Кременчуцької газети" Олега Булашева.

У дописі Полтавського ОТЦК йдеться, що у четвер, 30 жовтня, близько 16:00 поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького РТЦК військовозобов’язаного громадянина.

Під час оформлення документів та проведення огляду зловмисник дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів.

"У результаті двоє військових отримали поранення гомілки. Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії", - повідомив Полтавський ОТЦК.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до 15 років або довічне позбавлення волі.

За даними Булашева, до Кременчуцького РТЦК для проходження ВЛК було доставлено чоловіка 1972 р.н., якого затримали в районі залізничного вокзалу.

Зазначається, що він нібито почав вимагати, щоби його відпустили, та погрожував влаштувати стрілянину. Згодом, за словами Булашева, чоловік все ж таки дістав пістолет та відкрив вогонь, поранивши двох військових.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, в Одесі стався конфлікт між вантажниками складських баз і військовослужбовцями ТЦК. Внаслідок інциденту військових побили, а їхній мікроавтобус перекинули.

