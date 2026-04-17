ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Нефть больше не подешевеет? Как подорожают товары и адаптируется мир, - Independent

06:47 17.04.2026 Пт
4 мин
Война в Иране изменила все в глобальной матрице поставок нефти и теперь страны будут действовать "на опережение"
aimg Филипп Бойко
Нефть больше не подешевеет? Как подорожают товары и адаптируется мир, - Independent Фото: заправка автомобиля (Getty Images)

Цены на топливо никогда рискуют никогда не вернуться к "норме" даже с открытием Ормузского пролива. Покупатели будут вынуждены подстраховываться и брать нефть "на перед", что рискует повысить затраты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический материал британской Independent.

Оптимисты надеялись на быстрое восстановление после того, как цены упали ниже 100 долларов. Однако реальность оказалась жестокой - расходы на страхование судов взлетели до небес и сейчас танкеры вынуждены идти в обход Ближнего Востока.

Транзитные пути стали длиннее, а судоходство в целом сокращается. Цепи поставок разрываются на глазах и каждая лишняя миля в море - это дополнительные центы к стоимости литра бензина на АЗС.

Невидимая нефть: от аспирина до зубной пасты

Высокие цены на сырье бьют не только по водителям. Цена на нефть влияет на любой конечный продукт: сначала дорожают бензин и дизель, затем перевозки товаров, а дальше под удар попадает сельское хозяйство, ведь большинство удобрений производят из нефтехимикатов.

Но список значительно шире. По данным Министерства энергетики США, нефть присутствует в более 6000 товаров ежедневного потребления.

Например:

  • аспирин и другие лекарства;
  • средства для мытья посуды;
  • зубная паста и красители;
  • пластик в любом виде.

Строительство также становится "золотым". Асфальт, изоляция, трубы и краски - это побочные продукты нефтепереработки. Кризис энергоносителей автоматически делает жилье менее доступным для людей.

Мировая экономика меняет стратегию: от экономии к запасам

До 2020 года мир работал в режиме "точно в срок". Бизнес покупал лишь столько нефти, сколько было нужно на сегодня. Это было дешево и эффективно, но войны в Украине и Иране все изменили.

Теперь царит принцип "на всякий случай" и страны стремятся накапливать резервы. Государства строят новые огромные хранилища и страхование стратегических запасов становится обязательным.

Эти новые расходы ложатся на плечи потребителей. Кто-то должен платить за строительство новых терминалов и содержание "лишней" нефти. Соответственно, себестоимость любого продукта растет.

Есть ли надежда на технологический прорыв

В прошлом высокие цены всегда стимулировали инновации. Компания Chevron когда-то стала пионером глубоководного бурения. Сланцевая революция сделала США крупнейшим производителем нефти, но на этот раз ситуация критическая.

Производственные мощности на Ближнем Востоке получили серьезные повреждения. На их восстановление уйдут годы и вопрос уже не в том, есть ли нефть в недрах. Вопрос в том, можно ли ее доставить дешево и масштабно.

"Каменный век закончился не потому, что в мире закончились камни, и нефтяной век не закончится потому, что у нас закончится нефть", - цитирует издание слова Дона Губертса, экс-главы Shell Hydrogen.

Однако дешевая нефть как фундамент стабильности исчезла. Люди уже адаптируются: меньше путешествуют, чаще выбирают общественный транспорт и электромобили. Промышленность инвестирует в "зеленую" энергию из-за необходимости, а не из-за идеализма, хотя путь к новой реальности будет тернистым, подытоживается в статье.

Какова сейчас ситуация с нефтью

Несмотря на этот негативный прогноз цена на нефть понемногу начали снижаться на фоне заявлений Трампа о переговорах с Ираном. Однако эксперты уверены, что пока не будет достигнуто мирное соглашение и не будет восстановлено свободное судоходство по проливу, нефть будет колебаться в пределах между 80 и 100 долларами.

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА) консультируется с правительствами Азии и Европы по высвобождению большего количества запасов нефти. В МЭА прогнозируют "нефтяной шок", который будет страшнее, чем в 1970-х годах.

А вот для РФ есть плохие новости - в Минфине США заявили, что больше не будут делать исключений для российской нефти. Продолжать послабления для агрессора Вашингтон не собирается.

