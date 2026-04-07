Открытие Ормуза не спасет? В США дали неутешительный прогноз о ценах на топливо

20:47 07.04.2026 Вт
2 мин
Может ли открытие Ормузского пролива повлиять на цены на топливо?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: цены на бензин в мире могут продолжить расти (Getty Images)

Цены на топливо в мире могут продолжать расти в течение нескольких месяцев даже после того, как Ормузский пролив будет открыт.

Об этом заявило Управление энергетической информации США (EIA), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно прогнозу EIA, динамика цен на топливо зависит от ряда факторов, в том числе длительности закрытия Ормузского пролива и объема добычи нефти на Ближнем Востоке.

"Так же как мы никогда раньше не видели закрытия пролива, мы никогда не видели и его открытия. Как именно это будет выглядеть - еще предстоит выяснить", - отметили в Управлении энергетической информации США.

EIA считает, что на полное восстановление потоков через Ормузский пролив уйдут месяцы даже после завершения войны США против Ирана. Неопределенность вокруг возможных перебоев с поставками может удерживать цены на нефть на высоком уровне.

При этом сейчас цены на дизель растут еще быстрее, чем на бензин, поскольку страны Ближнего Востока являются ключевыми поставщиками.

Цены на топливо взлетели

Напомним, после начала войны на Ближнем Востоке Иран закрыл Ормузский пролив. Это вызвало резкий скачок цен на нефть, в результате чего цены на топливо также взлетели.

В Украине ценники на АЗС растут буквально каждую неделю.

В частности, по состоянию на понедельник, 6 апреля, было известно, что украинские сети АЗС синхронно подняли стоимость всех видов горючего.

Наиболее ощутимый рост зафиксирован на заправках государственной "Укрнафты", где цены на дизель выросли почти на 4 гривны.

