Відкриття Ормуза не врятує? У США дали невтішний прогноз щодо цін на паливо

Згідно з прогнозом EIA, динаміка цін на паливо залежить від низки чинників, зокрема тривалості закриття Ормузької протоки та обсягу видобутку нафти на Близькому Сході.

"Так само як ми ніколи раніше не бачили закриття протоки, ми ніколи не бачили і її відкриття. Який саме вигляд це матиме - ще належить з'ясувати", - зазначили в Управлінні енергетичної інформації США.

EIA вважає, що на повне відновлення потоків через Ормузьку протоку підуть місяці навіть після завершення війни США проти Ірану. Невизначеність навколо можливих перебоїв з поставками може утримувати ціни на нафту на високому рівні.

При цьому зараз ціни на дизель зростають ще швидше, ніж на бензин, оскільки країни Близького Сходу є ключовими постачальниками.