Украина получила более 2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Понедельник 22 декабря 2025 13:08
Украина получила более 2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility Фото: Украина получила более 2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 22 декабря, Украина получила новый транш прямой бюджетной помощи от Европейского Союза в размере около 2,3 млрд евро. Речь идет о программе Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин.

Как отмечается, это шестой регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I Инструмента. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Для получения этого транша от ЕС Украина выполнила:

  • восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша;
  • один шаг, который был предусмотрен еще в рамках четвертого транша.

"Поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для укрепления макрофинансовой стабильности Украины и бесперебойного функционирования государственного управления в условиях войны. Успешное выполнение более 60 шагов Плана Украины подтверждает нашу приверженность реформам, восстановлению и движению к членству в Европейском Союзе", - сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Что такое Ukraine Facility

Напомним, что Ukraine Facility является программой финансовой поддержки Украины от ЕС в размере 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

Эта программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности страны, восстановление, модернизацию страны и углубление евроинтеграции Украины.

С 2024 года в государственный бюджет Украины уже поступило более 26,7 млрд евро по этой программе; в 2025 году - более 10,6 млрд евро.

Основным документом для получения средств является "План Украины", детализирующий перечень необходимых реформ и индикаторов.

Поддержка предоставляется при условии выполнения согласованных реформ, а также соблюдения принципов демократии и верховенства права.

Напомним, Швеция стала первой страной ЕС, которая вложила в программу Ukraine Facility дополнительные средства. Речь шла о 3 млрд гривен, которые Украина может получить, выполняя индикаторы программы.

Также сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил изменения в план Украины в рамках программы Ukraine Facility, которые в августе принял Кабмин. Обновление произошло в плановом порядке.

