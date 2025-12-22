Украина получила более 2 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Facility

Сегодня, 22 декабря, Украина получила новый транш прямой бюджетной помощи от Европейского Союза в размере около 2,3 млрд евро. Речь идет о программе Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин .

Как отмечается, это шестой регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I Инструмента. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Для получения этого транша от ЕС Украина выполнила:

восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша;

один шаг, который был предусмотрен еще в рамках четвертого транша.

"Поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для укрепления макрофинансовой стабильности Украины и бесперебойного функционирования государственного управления в условиях войны. Успешное выполнение более 60 шагов Плана Украины подтверждает нашу приверженность реформам, восстановлению и движению к членству в Европейском Союзе", - сообщил министр финансов Сергей Марченко.