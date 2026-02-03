ua en ru
Отключение света 4 февраля: графики по областям после самого сильного в этом году удара

Украина, Вторник 03 февраля 2026 20:11

Отключение света 4 февраля: графики по областям после самого сильного в этом году удара Фото: как будут выключать свет по областям 4 февраля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине 4 февраля будут действовать графики почасовых отключений света, несмотря на самую большую атаку РФ на энергетику в 2026 году.

РБК-Украина собрало, как будут выключать свет в каждой из областей страны.

Читайте также: Как выглядит ТЭЦ в Киеве после ночного удара россиян: появились фото

В то же время для промышленности завтра будут действовать графики ограничения мощности.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго".

Графики отключений света по областям

Одесская область

Как сообщили в ДТЭК, графики 4 февраля будут действовать только там, где позволяет состояние сети. Сейчас в Одессе, частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесской области - экстренные отключения.





Также в Одесской области большое количество аварий из-за непогоды.

Запорожская область

По сообщению "Запорожьеоблэнерго", завтра на Запорожье графики отключения света будут такими:

  • Группа 1.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

  • Группа 1.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

  • Группа 2.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

  • Группа 2.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

  • Группа 3.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

  • Группа 3.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

  • Группа 4.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

  • Группа 4.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

  • Группа 5.1: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

  • Группа 5.2: 00:00 - 02:00, 06:00 - 11:00, 15:00 - 20:00

  • Группа 6.1: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

  • Группа 6.2: 01:30 - 06:30, 10:30 - 15:30, 19:30 - 24:00

Черкасская область

В Черкасской области, по данным местного облэнерго, свет завтра будут выключать так:

  • Группа 1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

  • Группа 1.2: 01:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:30

  • Группа 2.1: 02:30 - 06:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 00:00

  • Группа 2.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 00:00

  • Группа 3.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00

  • Группа 3.2: 00:00 - 00:30, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 00:00

  • Группа 4.1: 02:00 - 05:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:30

  • Группа 4.2: 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 00:00

  • Группа 5.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

  • Группа 5.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00

  • Группа 6.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00

  • Группа 6.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 00:00

Ивано-Франковская область

По данным "Прикарпатьеоблэнерго", в Ивано-Франковской области завтра будут действовать следующие графики отключения света:

Отключение света 4 февраля: графики по областям после самого сильного в этом году удара

Львовская область

На Львовщине, как сообщает местное облэнерго, отключать свет завтра будут так:

Отключение света 4 февраля: графики по областям после самого сильного в этом году удара

Полтавская область

"Полтаваоблэнерго" сообщает, что в области завтра будут выключать свет:

  • с 00:00 по 07:00 в объеме 4 очередей.
  • с 07:00 по 22:00 в объеме 4,5 очереди.
  • с 22:00 по 23:59 в объеме 4 очередей.

Проверить свою очередь и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Сумская область

На Сумщине, по данным "Сумыоблэнерго", отключения света будут такими:

Отключение света 4 февраля: графики по областям после самого сильного в этом году удара

Николаевская область

Как сообщает "Николаевоблэнерго", на Николаевщине завтра будут действовать следующие графики отключений света:

  • Группа 1.1: 00:00 - 01:30, 06:00 - 11:30, 13:30 - 19:30, 21:30 - 00:00

  • Группа 1.2: 01:30 - 05:30, 09:30 - 13:30, 17:30 - 23:30

  • Группа 2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 23:30 - 00:00

  • Группа 2.2: 01:30 - 05:30, 09:30 - 15:30, 17:30 - 22:00

  • Группа 3.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 13:30, 15:30 - 21:30

  • Группа 3.2: 03:30 - 07:30, 11:30 - 17:30, 19:30 - 00:00

  • Группа 4.1: 03:30 - 07:30, 11:30 - 17:30, 19:30 - 00:00

  • Группа 4.2: 03:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 19:30 - 00:00

  • Группа 5.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 11:30, 15:30 - 21:30

  • Группа 5.2: 00:00 - 01:30, 05:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 21:30 - 00:00

  • Группа 6.1: 01:30 - 07:30, 10:00 - 15:30, 17:30 - 21:30

  • Группа 6.2: 00:00 - 01:30, 05:30 - 09:30, 13:30 - 19:30, 21:30 - 00:00

Остальные области

На момент публикации информации о графиках по другим областям не было, поэтому ознакомьтесь с ними позже на ресурсах местных облэнерго:

Напомним, в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию из-за жесткой атаки РФ на энергетику.

А в Киеве после атаки РФ без отопления 10% домов. ТЭЦ, которая отапливала сразу два района столицы, получила серьезные повреждения.

