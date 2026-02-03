Воду из батарей слили. После атаки РФ почти 10% домов Киева без тепла

Сегодня, 3 февраля, после ночного удара россиян по критической инфраструктуре Киева более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах остаются без тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного мэра Виталия Кличко.

Кличко рассказал, что в более чем 1100 домах утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать оттаивания. Ранее он рассказывал, что в столице насчитывается 12 тысяч многоэтажек, поэтому сейчас без тепла около 10% от их количества.

По его словам, объект инфраструктуры, который обеспечивает эти дома теплом, был сильно поврежден во время массированного вражеского обстрела. Сейчас специалисты выясняют степень разрушений и решают, как быстро удастся восстановить работу объекта.

Он добавил, что в столице разворачивают дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, в которых дома остались без отопления.

Сейчас в Дарницком районе пять, а в Днепровском - четыре дополнительных пункта, которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью.