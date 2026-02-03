Воду из батарей слили. После атаки РФ почти 10% домов Киева без тепла
Сегодня, 3 февраля, после ночного удара россиян по критической инфраструктуре Киева более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах остаются без тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного мэра Виталия Кличко.
Кличко рассказал, что в более чем 1100 домах утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать оттаивания. Ранее он рассказывал, что в столице насчитывается 12 тысяч многоэтажек, поэтому сейчас без тепла около 10% от их количества.
По его словам, объект инфраструктуры, который обеспечивает эти дома теплом, был сильно поврежден во время массированного вражеского обстрела. Сейчас специалисты выясняют степень разрушений и решают, как быстро удастся восстановить работу объекта.
Он добавил, что в столице разворачивают дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, в которых дома остались без отопления.
Сейчас в Дарницком районе пять, а в Днепровском - четыре дополнительных пункта, которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью.
Массированный удар в ночь на 3 февраля
Напомним, в ночь на сегодня, в самые сильные зимние морозы Россия нанесла массированный удар по ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали обогрев украинских городов. Оккупанты били по восьми областям волнами.
Сначала россияне атаковали "Шахедами" и баллистикой. Утром в воздушное пространство Украины начали залетать крылатые ракеты, запущенные РФ с моря и со стратегической авиации.
Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, в -25 мороза страна-агрессор нанесла удар по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям - по ТЭЦ и ТЭС, которые обогревали районы в Киеве, Харькове и Днепре.
Согласно предварительным данным, в столице вражеская атака привела к повреждению многочисленных домов и возникновению пожаров. Количество пострадавших возросло до двух человек.
