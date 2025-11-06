Отключения света до 4 часов. Обнародованы графики для Киева на 7 ноября

Отключения света в Украине

Напомним, ранее в компании "Укрэнерго" предупредили о том, что завтра, 7 ноября, для бытовых потребителей введут графики отключений света объемом от 0,5 очереди до 1,5 очереди. Они будут действовать с 08:00 до 21:00.

Необходимость в графиках все еще есть, поскольку украинские энергетические объекты были повреждены в результате постоянных ударов российских оккупантов.

В частности, сегодня, 6 ноября, вечером враг нанес массированный удар беспилотниками по Днепропетровской области. В Павлограде из-за атаки пропал свет.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что россияне снова бьют по энергообъектам. Он призвал местных жителей зарядить свои гаджеты и повербанки.

По состоянию на сейчас известно, что в результате удара по Днепру пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей.