Курс доллара Экономика Авто Tech

Отключения света до 4 часов. Обнародованы графики для Киева на 7 ноября

Иллюстративное фото: в Киеве 7 ноября будут действовать отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 7 ноября, планируют ограничивать электроснабжение по графикам. Они начнут действовать с утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В компании отметили, что свет планируют отключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 08:00 до 11:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 17:30 до 19:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 17:30 до 21:00;
  • 3.1 очередь - свет будет весь день;
  • 3.2 очередь - света не будет с 10:30 до 14:30;
  • 4.1 очередь - свет будет весь день;
  • 4.2 очередь - свет будет весь день;
  • 5.1 очередь - свет будет весь день;
  • 5.2 очередь - света не будет с 15:00 до 18:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 14:00 до 18:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 15:00 до 18:00. 
 

Фото: графики отключений света для Киева на 7 ноября (t.me/dtek_ua)

Отключения света в Украине

Напомним, ранее в компании "Укрэнерго" предупредили о том, что завтра, 7 ноября, для бытовых потребителей введут графики отключений света объемом от 0,5 очереди до 1,5 очереди. Они будут действовать с 08:00 до 21:00.

Необходимость в графиках все еще есть, поскольку украинские энергетические объекты были повреждены в результате постоянных ударов российских оккупантов.

В частности, сегодня, 6 ноября, вечером враг нанес массированный удар беспилотниками по Днепропетровской области. В Павлограде из-за атаки пропал свет.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что россияне снова бьют по энергообъектам. Он призвал местных жителей зарядить свои гаджеты и повербанки.

По состоянию на сейчас известно, что в результате удара по Днепру пострадали по меньшей мере шесть мирных жителей.

ДТЭККиевГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света