Есть пострадавшие, повреждена многоэтажка: первые последствия атаки на Днепр

Российские оккупанты сегодня, 6 ноября, ударили по Днепру беспилотниками. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.

Он отметил, что по состоянию на сейчас известно, что из-за удара пострадали 34-летняя женщина и мужчины 40,42 и 57 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. При этом, по словам главы ОВА, в результате атаки дронов повреждена четырехэтажка. Гайваненко добавил, что данные насчет ущерба, который нанес враг, продолжают уточняться.