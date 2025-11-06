ua en ru
Есть пострадавшие, повреждена многоэтажка: первые последствия атаки на Днепр

Днепр, Четверг 06 ноября 2025 19:11
Иллюстративное фото: россияне ударили по Днепру (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 6 ноября, ударили по Днепру беспилотниками. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.

Он отметил, что по состоянию на сейчас известно, что из-за удара пострадали 34-летняя женщина и мужчины 40,42 и 57 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

При этом, по словам главы ОВА, в результате атаки дронов повреждена четырехэтажка.

Гайваненко добавил, что данные насчет ущерба, который нанес враг, продолжают уточняться.

Удар по Днепропетровской области

Напомним, сегодня, 6 ноября, вечером российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками.

В Павлограде и Днепре местные жители услышали взрывы.

По предварительным данным, Павлоград после удара врага остался без света.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил, что россияне продолжают атаковать энергетические объекты в Днепропетровской области.

Лукашук призвал местных жителей зарядить гаджеты и повербанки, а также сделать запасы воды.

К слову, мониторинговые каналы ранее сообщали о том, что российские оккупанты запустили большое количество беспилотников. Но официальной информации об этом нет.

Сегодня, 6 ноября, российские оккупанты уже били по энергетическим объектам в Днепропетровской области, из-за чего восемь шахты были обесточены. Под землей застряли около 2600 шахтеров.

Людей начали оперативно выводить на поверхность. Погибших и пострадавших не было.

