Курс доллара Экономика Авто Tech

Отключения станут короче: Шмыгаль раскрыл план действий для "Укрэнерго"

Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com dshmyhal)
Автор: Наталья Кава

Для "Укрэнерго" был определен перечень неотложных задач для стабилизации энергосистемы и сокращения продолжительности отключений электроэнергии в регионах с наиболее сложной ситуацией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, поставленные задачи должны позволить уменьшить время обесточиваний там, где дефицит электроэнергии является наибольшим.

Импорт электроэнергии из ЕС

Среди приоритетов - увеличение технических возможностей для импорта электроэнергии в Украину.

Ожидаются быстрые результаты по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах со странами Европейского Союза, что позволит нарастить объемы поставок электроэнергии из-за рубежа.

Усиление передачи электроэнергии с Запада на Восток

Отдельный блок задач касается реализации проектов для улучшения передачи электроэнергии из западных регионов в восточные.

Речь идет как о ремонте, так и о развитии сети, чтобы эффективно использовать сгенерированную и импортируемую электроэнергию именно в регионах с наибольшим дефицитом.

По словам министра, это должно позволить уменьшить продолжительность отключений в наиболее проблемных областях.

Меньше бюрократии и более быстрые решения

Также стороны договорились уменьшить количество отчетности и бюрократических процедур благодаря уже внедренным цифровым программам и инструментам.

Это должно ускорить принятие антикризисных решений в условиях сложной ситуации в энергосистеме.

Быстрые ремонты у фронта и защита подстанций

Совместно с Государственной специальной службой транспорта прорабатываются подходы к оперативному ремонту и восстановлению электросетей и подстанций в прифронтовых районах.

Отдельно прорабатывается вопрос защиты подстанций - как специальными укрытиями, так и средствами РЭБ и ПВО.

Подключение альтернативной генерации

Еще одно направление - максимальное упрощение подключения распределенной генерации: когенерационных установок и мощных генераторов.

Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего в наиболее энергодефицитных регионах.

"Для украинской энергосистемы сейчас важен каждый мегаватт. Это касается как возвращения в работу поврежденных российскими ударами энергообъектов, так и введения в эксплуатацию новых генерационных мощностей", - заявил Шмыгаль.

 

Что с энергетикой в Украине

14 января президент Владимир Зеленский заявил, что из-за масштабных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине было принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере.

Уже 16 января Кабинет министров утвердил обновленные правила, которые предусматривают возможность смягчения комендантского часа в отдельных населенных пунктах и общинах, где введена чрезвычайная ситуация в энергетике.

Для Киева эти нормы уже начали действовать. Больше о новых правилах в столице - в материале РБК-Украина.

