Відключення стануть коротшими: Шмигаль розкрив план дій для "Укренерго"

Для "Укренерго" було визначено перелік невідкладних завдань для стабілізації енергосистеми та скорочення тривалості відключень електроенергії в регіонах із найбільш складною ситуацією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.
За його словами, поставлені завдання мають дозволити зменшити час знеструмлень там, де дефіцит електроенергії є найбільшим.
Серед пріоритетів - збільшення технічних можливостей для імпорту електроенергії в Україну.
Очікуються швидкі результати щодо розвитку міждержавних інтерконекторів на кордонах з країнами Європейського Союзу, що дозволить наростити обсяги постачання електроенергії з-за кордону.
Окремий блок завдань стосується реалізації проєктів для покращення передачі електроенергії із західних регіонів у східні.
Йдеться як про ремонти, так і про розбудову мережі, щоб ефективно використовувати згенеровану та імпортовану електроенергію саме в регіонах з найбільшим дефіцитом.
За словами міністра, це має дозволити зменшити тривалість відключень у найбільш проблемних областях.
Також сторони домовилися зменшити кількість звітності та бюрократичних процедур завдяки вже впровадженим цифровим програмам та інструментам.
Це має прискорити ухвалення антикризових рішень в умовах складної ситуації в енергосистемі.
Спільно з Державною спеціальною службою транспорту опрацьовуються підходи до оперативного ремонту та відновлення електромереж і підстанцій у прифронтових районах.
Окремо опрацьовується питання захисту підстанцій - як спеціальними укриттями, так і засобами РЕБ та ППО.
Ще один напрям - максимальне спрощення підключення розподіленої генерації: когенераційних установок і потужних генераторів.
Енергосистема має бути готова оперативно підключати альтернативну генерацію, насамперед у найбільш енергодефіцитних регіонах.
"Для української енергосистеми зараз важливий кожен мегават. Це стосується як повернення в роботу пошкоджених російськими ударами енергооб’єктів, так і введення в експлуатацію нових генераційних потужностей", - заявив Шмигаль.
14 січня президент Володимир Зеленський заявив, що через масштабні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні було ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетичній сфері.
Вже 16 січня Кабінет міністрів затвердив оновлені правила, які передбачають можливість пом’якшення комендантської години в окремих населених пунктах та громадах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці.
Для Києва ці норми вже почали діяти. Більше про нові правила у столиці - у матеріалі РБК-Україна.