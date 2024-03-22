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Отключения в семи областях и помощь партнеров: какая ситуация в энергосистеме Украины

Фото: в семи областях Украины ввели аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Три страны ЕС оказывают помощь энергетической системе Украины. В семи областях действуют отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Для обеспечения безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь из Румынии, Словакии и Польши.

По состоянию на 12:00 в семи регионах Украины аварийные отключения света. Ограничения действуют в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Как отмечает "Укрэнерго", самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Кроме того, энергетикам удалось заживить две линии к Запорожской АЭС.

Масштабная атака

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом врага была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Тяжелая ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны. Где ввели отключения света - узнайте по ссылке.

Детальнее о последствиях массированной атаки - в материале РБК-Украина.

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