В двух областях Украины отменили отключение света
В субботу, 22 ноября, во Львовской и Ивано-Франковской областях отменили графики погодных отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты Львовоблэнерго и Прикарпатья облэнерго.
В частности, с начала суток в Львовоблэнерго призвали людей экономно использовать электроэнергию и не включать мощные приборы, чтобы предотвратить отключения.
Также компания анонсировала графики отключений, но начиная с 15:00 они отменены. Со светом пока все подчерги.
Такая же ситуация на Ивано-Франковщине. На сайте Прикарпатья облэнерго указано, что графики почасовых отключений не применяются.
Отметим, что вчера в "Укрэнерго" писали, что сегодня меры ограничения потребления будут применены во всех регионах Украины.
"Причина введения ограничений - последствия предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - объясняли в компании.
Отключения света могут сократить
Напомним, вчера премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в ближайшие дни в Украине могут существенно сократиться графики отключений. Она уточнила, что такое решение приняли на заседании Кабмина 21 ноября.
"Обсудили пути сокращения продолжительности отключений, поставила соответствующие задачи министерствам, компаниям и руководителям ОВА. Ожидаем сокращения отключений в ближайшие дни", - рассказала глава правительства.