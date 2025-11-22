ua en ru
Сб, 22 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В двух областях Украины отменили отключение света

Суббота 22 ноября 2025 17:08
UA EN RU
В двух областях Украины отменили отключение света Фото: сейчас все подчерги в двух областях со светом (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 22 ноября, во Львовской и Ивано-Франковской областях отменили графики погодных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты Львовоблэнерго и Прикарпатья облэнерго.

В частности, с начала суток в Львовоблэнерго призвали людей экономно использовать электроэнергию и не включать мощные приборы, чтобы предотвратить отключения.

Также компания анонсировала графики отключений, но начиная с 15:00 они отменены. Со светом пока все подчерги.

В двух областях Украины отменили отключение света

Такая же ситуация на Ивано-Франковщине. На сайте Прикарпатья облэнерго указано, что графики почасовых отключений не применяются.

В двух областях Украины отменили отключение света

Отметим, что вчера в "Укрэнерго" писали, что сегодня меры ограничения потребления будут применены во всех регионах Украины.

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", - объясняли в компании.

Отключения света могут сократить

Напомним, вчера премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что в ближайшие дни в Украине могут существенно сократиться графики отключений. Она уточнила, что такое решение приняли на заседании Кабмина 21 ноября.

"Обсудили пути сокращения продолжительности отключений, поставила соответствующие задачи министерствам, компаниям и руководителям ОВА. Ожидаем сокращения отключений в ближайшие дни", - рассказала глава правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область Ивано-Франковская область Графики отключения света Война в Украине Отключения света Энергетики
Новости
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте