Отключения будут во всех областях: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 6 января

В течение суток свет будут отключать по графикам для бытовых потребителей. Параллельно во всех областях будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Укрэнерго" в очередной раз сообщило, что графики отключений продолжают действовать в результате массированных вражеских ударов по энергетике Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.