Трамп назвал "небольшой платой" дополнительные 200 млрд долларов на войну с Ираном

19:29 19.03.2026 Чт
2 мин
Деньги пойдут на боеприпасы и усиление армии
aimg Мария Науменко
Трамп назвал "небольшой платой" дополнительные 200 млрд долларов на войну с Ираном фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может обратиться к Конгрессу с просьбой выделить более 200 млрд долларов на нужды армии, назвав такие расходы "небольшой ценой" на фоне войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Рейтинг одобрения Трампа обновил исторический минимум, - Newsweek

"Мы хотим быть в лучшей форме, в лучшей форме, в которой мы когда-либо были", - заявил Трамп во время выступления в Овальном кабинете.

Он уточнил, что запрос будет включать не только расходы, связанные непосредственно с войной против Ирана, но и более широкие потребности обороны.

"Это небольшая цена, которую надо заплатить, чтобы убедиться, что мы остаемся на самом высоком уровне", - заверил американский лидер.

По его словам, ключевым вопросом является обеспечение армии достаточными запасами боеприпасов.

В то же время Трамп отрицает, что США испытывают дефицит вооружения, подчеркнув, что администрация действует "благоразумно" в расходах.

"Мы просим об этом по многим причинам, даже кроме тех, о которых мы говорим по Ирану, добавил он. - В частности, боеприпасов у нас много, но мы их храним".

На фоне войны с Ираном в США обсуждают резкое увеличение оборонных расходов. Ранее The Washington Post сообщало, что Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана.

Впрочем, внутри администрации нет единства относительно дальнейших действий: часть советников Дональда Трампа, по данным The Wall Street Journal, выступает за быстрое завершение конфликта из-за роста цен на нефть и рисков его затягивания.

Дискуссию усиливают и сомнения относительно самой угрозы со стороны Ирана. В частности, директор национальной разведки Тулси Габбард не озвучила в выступлении оценку о том, что после ударов 2025 года Тегеран не пытался восстановить ядерную программу, уничтожение которой Трамп называет главной целью войны.

Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ближний восток
Новости
Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО