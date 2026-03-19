Трамп назвал "небольшой платой" дополнительные 200 млрд долларов на войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что может обратиться к Конгрессу с просьбой выделить более 200 млрд долларов на нужды армии, назвав такие расходы "небольшой ценой" на фоне войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы хотим быть в лучшей форме, в лучшей форме, в которой мы когда-либо были", - заявил Трамп во время выступления в Овальном кабинете.

Он уточнил, что запрос будет включать не только расходы, связанные непосредственно с войной против Ирана, но и более широкие потребности обороны.

"Это небольшая цена, которую надо заплатить, чтобы убедиться, что мы остаемся на самом высоком уровне", - заверил американский лидер.

По его словам, ключевым вопросом является обеспечение армии достаточными запасами боеприпасов.

В то же время Трамп отрицает, что США испытывают дефицит вооружения, подчеркнув, что администрация действует "благоразумно" в расходах.

"Мы просим об этом по многим причинам, даже кроме тех, о которых мы говорим по Ирану, добавил он. - В частности, боеприпасов у нас много, но мы их храним".