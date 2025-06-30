Отбросили ядерную программу на годы: глава ЦРУ ответил на скепсис из-за ударов по Ирану

На закрытых слушаниях Рэтклифф сообщил, что уничтожен единственный в Иране завод по переработке металлов и нанесен колоссальный ущерб по ядерной программе Тегерана, на преодоление которого потребуются годы.

Также он сослался на оценки разведки, согласно которым большая часть накопленного Ираном обогащенного урана, вероятно, остается погребенным под завалами в Исфахане и Фордо.

Рэтклифф добавил, что потеря завода по переработке металла фактически лишает Тегеран возможности создать ядерную бомбу на долгие годы вперед.