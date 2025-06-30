Отбросили ядерную программу на годы: глава ЦРУ ответил на скепсис из-за ударов по Ирану

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заверил скептически настроенных американских законодателей, что США своими ударами по Ирану отбросили ядерную программу Ирана на годы назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Times.
На закрытых слушаниях Рэтклифф сообщил, что уничтожен единственный в Иране завод по переработке металлов и нанесен колоссальный ущерб по ядерной программе Тегерана, на преодоление которого потребуются годы.
Также он сослался на оценки разведки, согласно которым большая часть накопленного Ираном обогащенного урана, вероятно, остается погребенным под завалами в Исфахане и Фордо.
Рэтклифф добавил, что потеря завода по переработке металла фактически лишает Тегеран возможности создать ядерную бомбу на долгие годы вперед.
Израиль атаковал ядерные объекты Ирана 13 июня, а с 22 июня к операции присоединились США. В Пентагоне заявили, что атаки полностью уничтожили ядерную программу Ирана.
В свою очередь, в европейской разведке считают, что Иран мог успеть вывести обогащенный уран.
По оценкам МАГАТЭ, Тегерану понадобится максимум несколько месяцев, чтобы восстановить запасы обогащенного урана.
Постоянный представитель Ирана в ООН объявил, что Тегеран никогда не откажется от программ по обогащению урана, несмотря на все требования Соединенных Штатов и Израиля.
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