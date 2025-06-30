Відкинули ядерну програму на роки: глава ЦРУ відповів на скепсис через удари по Ірану

На закритих слуханнях Реткліфф повідомив, що знищено єдиний в Ірані завод із переробки металів і завдано колосальної шкоди ядерній програмі Тегерана, на подолання якої знадобляться роки.

Також він послався на оцінки розвідки, згідно з якими більша частина накопиченого Іраном збагаченого урану, ймовірно, залишається похованою під завалами в Ісфахані та Фордо.

Реткліфф додав, що втрата заводу з переробки металу фактично позбавляє Тегеран можливості створити ядерну бомбу на довгі роки вперед.