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Від сердечок до конфеті: в Telegram додали функцію реагування на публікації

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 15:04
Від сердечок до конфеті: в Telegram додали функцію реагування на публікації Фото: в Telegram додали функцію реагування на публікації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Telegram з’явилася функція реагування на публікації за допомогою емодзі. Однак, спершу необхідно оновити застосунок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.

У Telegram пояснили, що нова функція допоможе людям демонструвати свою думку щодо публікації, не надсилаючи жодних повідомлень.

Для того, аби відреагувати на пост "пальцем вгору", необхідно двічі натиснути на повідомлення. Водночас аби обрати інші емодзі - достатньо натиснути один раз. Користувачам iOS необхідно затиснути пост пальцем.

Також можна й змінити вибір емодзі. Для цього необхідно просто перейти в налаштування:

  • Android: "Установки чату" - "Швидка реакція";
  • iOS: "Стікери та емодзі" - "Швидка реакція".

У особистих чатах нова функція буде включена за замовчуванням. Втім, в каналах вмикати її доведеться адміністраторам.

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