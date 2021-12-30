Від сердечок до конфеті: в Telegram додали функцію реагування на публікації

У Telegram з’явилася функція реагування на публікації за допомогою емодзі. Однак, спершу необхідно оновити застосунок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.

У Telegram пояснили, що нова функція допоможе людям демонструвати свою думку щодо публікації, не надсилаючи жодних повідомлень.

Для того, аби відреагувати на пост "пальцем вгору", необхідно двічі натиснути на повідомлення. Водночас аби обрати інші емодзі - достатньо натиснути один раз. Користувачам iOS необхідно затиснути пост пальцем.

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Також можна й змінити вибір емодзі. Для цього необхідно просто перейти в налаштування:

Android: "Установки чату" - "Швидка реакція";

iOS: "Стікери та емодзі" - "Швидка реакція".

У особистих чатах нова функція буде включена за замовчуванням. Втім, в каналах вмикати її доведеться адміністраторам.