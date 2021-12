Від сердечок до конфеті: в Telegram додали функцію реагування на публікації

У Telegram пояснили, що нова функція допоможе людям демонструвати свою думку щодо публікації, не надсилаючи жодних повідомлень.

Для того, аби відреагувати на пост "пальцем вгору", необхідно двічі натиснути на повідомлення. Водночас аби обрати інші емодзі - достатньо натиснути один раз. Користувачам iOS необхідно затиснути пост пальцем.