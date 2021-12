Telegram додав функцію перекладу: як вона працює

"Telegram використовують понад 500 мільйонів людей з усього світу - у тому числі для спілкування в публічних групах та отримання новин з каналів різними мовами. Тепер Ви можете прямо в додатку перекласти мовою будь-яке повідомлення", - пише пресслужба.

Аби скористатися новою функцією - необхідно перейти до розділу "Установки - Мова". Аби перекласти повідомлення потрібно натиснути на нього (для iOS - затиснути пальцем) й обрати "Перекласти" в меню.