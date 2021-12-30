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Telegram додав функцію перекладу: як вона працює

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 21:26
Telegram додав функцію перекладу: як вона працює Фото: Telegram додав функцію перекладу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Telegram випустив велике оновлення напередодні Нового року. Серед корисних функцій з’явився й переклад повідомлень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог Telegram.

"Telegram використовують понад 500 мільйонів людей з усього світу - у тому числі для спілкування в публічних групах та отримання новин з каналів різними мовами. Тепер Ви можете прямо в додатку перекласти мовою будь-яке повідомлення", - пише пресслужба.

Аби скористатися новою функцією - необхідно перейти до розділу "Установки - Мова". Аби перекласти повідомлення потрібно натиснути на нього (для iOS - затиснути пальцем) й обрати "Перекласти" в меню.

"У налаштуваннях можна вибрати мови, які не потрібно перекладати, для повідомлень на цих мовах кнопка "Перекласти" буде прихована", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Telegram з’явилася функція реагування на публікації за допомогою емодзі.

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