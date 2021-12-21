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У Telegram з'явиться функція захисту від спойлерів

Новость на русском →
Вівторок 21 грудня 2021 11:18
У Telegram з'явиться функція захисту від спойлерів Фото: у Telegram з'явиться функція захисту від спойлерів (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Месенджер Telegram випустив нові оновлення спрямовані на захист контенту. Незабаром в месенджері з'явиться вбудований захист від спойлерів, що дозволяє приховувати виділений текст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Police.

"Месенджер незабаром зможе підтримувати приховування потенційно конфіденційного або такого тексту, який псує фільм. У записі екрана ми бачимо, що ця опція прихована в меню стилів при тривалому натисканні, яке з'являється, коли ви вибираєте текст. Як тільки ви натиснете "надіслати", ви помітите, що відправлене повідомлення замінюється нечіткими піксельними заповнювачами замість фактичних слів і речень. Вихідний текст відображається тільки при натисканні на нього", - пише видання.

Як стало відомо, нововведення з'явиться у вигляді вибору формату тексту. Будь-який з користувачів зможе виділити частину текстового повідомлення до відправки, який хоче тимчасово засекретити, і застосувати до нього формат "Спойлер". Позначений текст буде заблюрен, а одержувач зможе прочитати його тільки при натисканні на повідомлення.

У Telegram з'явиться функція захисту від спойлерів

Нагадаємо, месенджер WhatsApp ввів нову функцію, що підвищує конфіденційність користувачів. Тепер за замовчуванням буде прихований онлайн-статус від незнайомих людей.

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