ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

МОН установило сроки обучения для школ в 2026-2027 годах: ключевые даты и что с каникулами

15:14 03.07.2026 Пт
2 мин
Не все школы могут начать и завершить обучение в один день
aimg Юлия Капитонова
МОН установило сроки обучения для школ в 2026-2027 годах: ключевые даты и что с каникулами Фото: школы готовятся к новому учебному году в условиях войны (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кабинет министров Украины утвердил продолжительность и особенности проведения учебного года 2026-2027 в заведениях среднего образования. В условиях военного положения предусмотрено несколько важных моментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы правительства Юлии Свириденко.

Новый учебный год традиционно начнется 1 сентября.

Несмотря на это, по словам премьер-министра, областные и Киевская городские военные администрации вместе с основателями учебных заведений будут определять, как начнется учебный год в каждой общине. Для этого важно учесть именно ситуацию с безопасностью в регионе.

Свириденко подчеркнула, что это поможет гибко организовывать образовательный процесс, не прерывая обучение даже в условиях военного положения.

"Учебный год продлится до 30 июня 2027 года, однако фактическую дату завершения учебных занятий, проведение последнего звонка и продолжительность летних каникул будут определять сами учебные заведения", - объяснила глава правительства.

Она также уточнила, что это будет делать педагогический совет с учетом ситуации с безопасностью и потребностей участников образовательного процесса.

"Поэтому даты завершения обучения и каникул могут отличаться в разных школах", - подытожила Свириденко.

Ранее РБК-Украина писало, где и как можно просмотреть официальные результаты НМТ-2026.

Кроме того, стало известно, что для украинских выпускников школ в странах Европы действует новый механизм поступления в украинские вузы.

Также мы сообщали, что МОН обновило правила вступительной кампании-2026.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Юлия Свириденко Школа Учебный год
Новости
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
В Киеве и областях начались аварийные отключения света: полный список
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса