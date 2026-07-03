МОН установило сроки обучения для школ в 2026-2027 годах: ключевые даты и что с каникулами

Кабинет министров Украины утвердил продолжительность и особенности проведения учебного года 2026-2027 в заведениях среднего образования. В условиях военного положения предусмотрено несколько важных моментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы правительства Юлии Свириденко.

Новый учебный год традиционно начнется 1 сентября.

Несмотря на это, по словам премьер-министра, областные и Киевская городские военные администрации вместе с основателями учебных заведений будут определять, как начнется учебный год в каждой общине. Для этого важно учесть именно ситуацию с безопасностью в регионе.

Свириденко подчеркнула, что это поможет гибко организовывать образовательный процесс, не прерывая обучение даже в условиях военного положения.

"Учебный год продлится до 30 июня 2027 года, однако фактическую дату завершения учебных занятий, проведение последнего звонка и продолжительность летних каникул будут определять сами учебные заведения", - объяснила глава правительства.

Она также уточнила, что это будет делать педагогический совет с учетом ситуации с безопасностью и потребностей участников образовательного процесса.

"Поэтому даты завершения обучения и каникул могут отличаться в разных школах", - подытожила Свириденко.