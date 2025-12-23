Чувствуем, что Америка хочет достичь финальной сделки, - Зеленский
Украина продолжает находиться в постоянном контакте с США и ожидает дальнейшей работы над мирным соглашением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.
Он отметил сегодняшний доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова по итогам встреч с представителями президента США Дональда Трампа.
"Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшей работы. Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны - полное сотрудничество. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира", - отметил украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что Украина активно работает над документами и тем, чтобы они были "реалистичными".
"Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет - должно быть дополнительное давление на Россию, мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы мир был", - отметил он.
Мирный план США
Напомним, США подготовили мирный план из 28 пунктов, направленный на завершение войны России против Украины. Впоследствии он был сокращен до 20 пунктов.
Наибольшие споры вызывает территориальный вопрос. В частности, США предлагают, чтобы Украина вывела свои войска из Донецкой области, Зеленский неоднократно отвергал эти требования, подчеркивая, что Украина не будет уступать свои территории, ведь это противоречит Конституции и нормам международного права.
В то же время глава государства отмечал, что справедливым вариантом начала прекращения огня может стать фиксация его по нынешней линии фронта.
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин продолжает цинично обвинять Украину и Запад в том, что якобы из-за них война еще не завершилась.
Отметим, Зеленский заявил о том, что Украина и США пока не обсуждают сроки действия гарантий безопасности. Он настаивает на том, чтобы за гарантии безопасности для Украины проголосовал Конгресс США.
Кроме того, Зеленский на прошлой неделе заявлял, что Украина довольна гарантиями безопасности от Европы "на 90%".