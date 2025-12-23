Чувствуем, что Америка хочет достичь финальной сделки, - Зеленский

Украина продолжает находиться в постоянном контакте с США и ожидает дальнейшей работы над мирным соглашением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram .

Он отметил сегодняшний доклад секретаря СНБО Рустема Умерова и начальника Генштаба Андрея Гнатова по итогам встреч с представителями президента США Дональда Трампа.

"Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшей работы. Чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны - полное сотрудничество. Украина никогда не была и не будет препятствием для мира", - отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина активно работает над документами и тем, чтобы они были "реалистичными".

"Главное, чтобы Россия не срывала эту дипломатию и на сто процентов серьезно относилась к окончанию войны. Если нет - должно быть дополнительное давление на Россию, мир обладает всеми инструментами, чтобы давление сработало, чтобы мир был", - отметил он.