Ощущение пустоты рядом с партнером: 8 четких признаков эмоционального разрыва

Бывает, что люди живут под одной крышей, завтракают, обсуждают дела - и при этом эмоционально живут на разных планетах. Одиночество в отношениях - это не когда вас бросили, а когда вы всё ещё рядом, но вас не слышат, не видят и не поддерживают.
Как понять, что это не просто временный период, а реальная эмоциональная изоляция, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.
Ощущение одиночества - это не всегда о физической изоляции. Хуже всего, когда одиночество приходит в паре, где вроде бы есть партнер, разговоры, быт, но нет настоящего контакта.
Вот 8 признаков, сигнализирующих: вы вроде бы в отношениях, но остаётесь наедине со своими переживаниями:
Вы говорите о важном, делитесь эмоциями, а в ответ - равнодушие, перевод темы или стандартные фразы.
"Любая попытка поговорить об отношениях или эмоциях заканчивается фразой: "ты снова что-то придумываешь" или молчанием. Важные разговоры оказываются в запретной зоне", - говорит эксперт.
В ваших разговорах больше нет тем о планах и мечтах, потому что чувствуете, что партнер не поддержит или это ему просто не интересно.
Встречи, разговоры, решение проблем - будто всё тянете на себе. И хуже всего, то, что часто ваши предложения провести вечер вместе, идеи для подарков - все наталкивается на холод и равнодушие.
Нет нежности, желания прикасаться, смотреть в глаза. Минуты близости стали совсем редкими и даже тогда - все, будто как у роботов.
Сдерживаете эмоции, переживания, чтобы не быть высмеянными, осужденными или проигнорированными. Иногда хотите стать просто незаметной, чтобы не было так больно.
"Он устал", "у нее сложный период", "сейчас такое время" - именно это в вашем внутреннем диалоге.
"Вы уже не ждете заботы, вы сами себя уговариваете, что все нормально. Но это не так", - говорит Виталий Курсик.
Друзья, соцсети, коллеги становятся тем, с кем хочется быть честными - вместо собственного партнера.
"Иногда вы ловите себя на мысли, что больше понимания, контакта и тепла вы сейчас можете получить от коллег, продавца в магазине или таксиста, чем дома", - добавляет специалист.
После разговоров или взаимодействия с партнером вы чувствуете себя менее уверенно, сомневаетесь в себе.
Это тревожный звоночек, что эмоциональная связь давно потеряна. И часто после времени вместе у вас остается в душе пустота или тревога.
Партнер не интересуется вашими мыслями, заботами или радостями. У вас есть новости, достижения, страхи, но рассказать их некому. Весь разговор сводится к "ага, угу, ясно".
"Не обязательно. Но точно означает, что стоит честно посмотреть на ситуацию и решить - строить мостики или честно идти дальше, но по отдельности. Если вы запутались в отношениях и не знаете, как вернуть близость - обращайтесь, разберёмся вместе", - резюмирует Виталий Курсик.
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