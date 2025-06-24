Відчуття порожнечі поруч з партнером: 8 чітких ознак емоційного розриву

Буває, що люди живуть під одним дахом, снідають, обговорюють справи - і водночас емоційно живуть на різних планетах. Самотність у стосунках - це не коли вас покинули, а коли ви все ще поруч, але вас не чують, не бачать і не підтримують.
Як зрозуміти, що це не просто тимчасовий період, а реальна емоційна ізоляція, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.
Відчуття самотності - це не завжди про фізичну ізоляцію. Найгірше, коли самотність приходить у парі, де ніби є партнер, розмови, побут, але немає справжнього контакту.
Ось 8 ознак, що сигналізують: ви наче у стосунках, але залишаєтеся наодинці зі своїми переживаннями:
Ви говорите про важливе, ділитеся емоціями, а у відповідь - байдужість, переведення теми чи стандартні фрази.
"Будь-яка спроба поговорити про стосунки чи емоції закінчується фразою: "ти знов щось вигадуєш" або мовчанкою. Важливі розмови опиняються у забороненій зоні", - каже експерт.
У ваших розмовах більше немає тем про плани та мрії, бо відчуваєте, що партнер не підтримає або це йому просто не цікаво.
Зустрічі, розмови, розв'язання проблем - ніби все тягнете на собі. І найгірше те, що часто ваші пропозиції провести вечір разом, ідеї для подарунків - все наштовхується на холод та байдужість.
Немає ніжності, бажання торкатися, дивитися в очі. Хвилини близькості стали зовсім рідкими й навіть тоді - все, ніби як у роботів.
Стримуєте емоції, переживання, щоб не бути висміяними, осудженими чи проігнорованими. Часом хочете стати просто непомітною, щоб не було так боляче.
"Він втомився", "у неї складний період", "зараз такий час" - саме це у вашому внутрішньому діалозі.
"Ви вже не чекаєте турботи, ви самі себе вмовляєте, що все нормально. Але це не так", - каже Віталій Курсік.
Друзі, соцмережі, колеги стають тим, з ким хочеться бути чесними - замість власного партнера.
"Інколи ви ловите себе на думці, що більше розуміння, контакту та тепла ви зараз можете отримати від колег, продавця у магазині чи таксиста, ніж вдома", - додає фахівець.
Після розмов або взаємодії з партнером ви почуваєтеся менш впевнено, сумніваєтесь у собі.
Це тривожний дзвіночок, що емоційний зв’язок давно втрачено. І часто після часу разом у вас залишається в душі порожнеча або тривога.
Партнер не цікавиться вашими думками, турботами чи радощами. У вас є новини, досягнення, страхи, але розповісти їх немає кому. Вся розмова зводиться до "ага, угу, ясно".
"Не обов’язково. Але точно означає, що варто чесно подивитися на ситуацію й вирішити - будувати містки чи чесно йти далі, але нарізно. Якщо ви заплуталися в стосунках і не знаєте, як повернути близькість - звертайтеся, розберемо разом", - резюмує Віталій Курсік.
Вас може зацікавити: