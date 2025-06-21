Возраст, вес или характер - это не приговор: почему не стоит оставаться в одиночестве и как найти любовь

Многие женщины (да и не только) в Украине живут с ощущением, что что-то с ними "не так". Что с возрастом найти любовь сложно, что лишний вес - приговор, что мужчинам неинтересны их хобби, или что из-за характера никто не выдержит рядом. Эти установки сидят в голове - и часто именно они и мешают строить близость.

Почему ваши "минусы" не мешают быть в счастливых отношениях, объяснил для РБК-Украина лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Что нам мешает строить отношения

Сколько людей откладывали общение с противоположным полом из-за установок в своей голове. И все они связаны с возрастом, внешностью или другими вещами, которые считаются преградой для личного счастья.

"Мне уже не двадцать...", "Кто меня такую/такого полюбит с этими килограммами?", "У меня слишком сложный характер", "Я немного странный - увлекаюсь микробиологией и реконструкцией средневековья". Звучит знакомо? И это то, что держит тысячи людей на дистанции от близости. Но есть одна правда - не характеристики мешают отношениям", - говорит эксперт.

Он объясняет, что самая главная проблема - это ваша личная вера в то, что вы из-за чего-то там "не формат". И это не более, чем установка в вашей голове, которая звучит как "я не достойна/достоин любви". И с реальностью это ничего общего не имеет.

Возраст не определяет, кого можно любить

Любовь не имеет возрастных лимитов. В 30+, 40+ и дальше мы уже значительно лучше знаем, чего хотим. Мы не играем в игры. Мы учимся строить партнерство. И это, между прочим, значительно интереснее, чем просто "бабочки".

"Именно после 35+ появляются самые сильные, самые искренние отношения. Потому что они основываются уже не на гормонах или мнении общества, а на внутренней зрелости", - добавляет Виталий Курсик.

Килограммы - не барьер для любви

Они могут быть барьером для самооценки. Но не для отношений.

"Люди влюбляются не в параметры, а в тепло, нежность, харизму, прикосновение, голос, глаза. Если вы сами себе позволите чувствовать себя достойными любви - другие это почувствуют", - подчеркивает специалист.

Сложный характер или отсутствие маски?

Вы импульсивный человек? Отлично, с вами не скучно. Вы - интроверт? Супер, потому что вы точно умеете слушать! Все контролируете? И это тоже хорошая черта, особенно для стабильности.

"Ваш характер - не дефект, а уникальная комбинация. Вопрос не в том, выдержит ли кто-то ваш характер, а в том - позволите ли вы кому-то попробовать. И готовы ли вы быть собой рядом с кем-то", - объясняет коуч.

Хобби, стиль жизни и интересы

Уникальность - это магнит, а не барьер. Если вы горячо что-то любите - это заряжает и дает вдохновение другим. Люди тянутся к энергии, а не к "нормальности".

"Он по ночам собирает из маленьких запчастей подводную лодку или самолет, она - коллекционирует миниатюрные чайники. И правильная реакция - какой же это живой человек, интересный, совсем не серость. Ваше хобби - это не то, за что вас могут не выбрать, а то, что поможет найти "своего" человека", - говорит специалист.

Любовь - это не об идеальности. Это о близости, смелости быть собой и умении принять другого. И никто из нас не "не такой".

Если вы хотите отношений - главный вопрос не "подхожу ли я?", а "готов ли я не прятаться?" и "хорошо ли нам вместе?" - резюмирует Виталий Курсик.