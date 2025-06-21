ua en ru
Сб, 21 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Возраст, вес или характер - это не приговор: почему не стоит оставаться в одиночестве и как найти любовь

Суббота 21 июня 2025 20:25
UA EN RU
Возраст, вес или характер - это не приговор: почему не стоит оставаться в одиночестве и как найти любовь Почему ваш возраст, вес или характер не мешают строить отношения (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Многие женщины (да и не только) в Украине живут с ощущением, что что-то с ними "не так". Что с возрастом найти любовь сложно, что лишний вес - приговор, что мужчинам неинтересны их хобби, или что из-за характера никто не выдержит рядом. Эти установки сидят в голове - и часто именно они и мешают строить близость.

Почему ваши "минусы" не мешают быть в счастливых отношениях, объяснил для РБК-Украина лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Что нам мешает строить отношения

Сколько людей откладывали общение с противоположным полом из-за установок в своей голове. И все они связаны с возрастом, внешностью или другими вещами, которые считаются преградой для личного счастья.

"Мне уже не двадцать...", "Кто меня такую/такого полюбит с этими килограммами?", "У меня слишком сложный характер", "Я немного странный - увлекаюсь микробиологией и реконструкцией средневековья". Звучит знакомо? И это то, что держит тысячи людей на дистанции от близости. Но есть одна правда - не характеристики мешают отношениям", - говорит эксперт.

Он объясняет, что самая главная проблема - это ваша личная вера в то, что вы из-за чего-то там "не формат". И это не более, чем установка в вашей голове, которая звучит как "я не достойна/достоин любви". И с реальностью это ничего общего не имеет.

Возраст не определяет, кого можно любить

Любовь не имеет возрастных лимитов. В 30+, 40+ и дальше мы уже значительно лучше знаем, чего хотим. Мы не играем в игры. Мы учимся строить партнерство. И это, между прочим, значительно интереснее, чем просто "бабочки".

"Именно после 35+ появляются самые сильные, самые искренние отношения. Потому что они основываются уже не на гормонах или мнении общества, а на внутренней зрелости", - добавляет Виталий Курсик.

Килограммы - не барьер для любви

Они могут быть барьером для самооценки. Но не для отношений.

"Люди влюбляются не в параметры, а в тепло, нежность, харизму, прикосновение, голос, глаза. Если вы сами себе позволите чувствовать себя достойными любви - другие это почувствуют", - подчеркивает специалист.

Сложный характер или отсутствие маски?

Вы импульсивный человек? Отлично, с вами не скучно. Вы - интроверт? Супер, потому что вы точно умеете слушать! Все контролируете? И это тоже хорошая черта, особенно для стабильности.

"Ваш характер - не дефект, а уникальная комбинация. Вопрос не в том, выдержит ли кто-то ваш характер, а в том - позволите ли вы кому-то попробовать. И готовы ли вы быть собой рядом с кем-то", - объясняет коуч.

Хобби, стиль жизни и интересы

Уникальность - это магнит, а не барьер. Если вы горячо что-то любите - это заряжает и дает вдохновение другим. Люди тянутся к энергии, а не к "нормальности".

"Он по ночам собирает из маленьких запчастей подводную лодку или самолет, она - коллекционирует миниатюрные чайники. И правильная реакция - какой же это живой человек, интересный, совсем не серость. Ваше хобби - это не то, за что вас могут не выбрать, а то, что поможет найти "своего" человека", - говорит специалист.

Любовь - это не об идеальности. Это о близости, смелости быть собой и умении принять другого. И никто из нас не "не такой".

Если вы хотите отношений - главный вопрос не "подхожу ли я?", а "готов ли я не прятаться?" и "хорошо ли нам вместе?" - резюмирует Виталий Курсик.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Любовь Характер человека Отношения
Новости
Келлог убедил Лукашенко? Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу
Келлог убедил Лукашенко? Тихановский и другие политзаключенные вышли на свободу
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде