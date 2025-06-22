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Он исчез после одного-двух свиданий? Топ причин, которые не имеют ничего общего с вами

Воскресенье 22 июня 2025 20:36
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Он исчез после одного-двух свиданий? Топ причин, которые не имеют ничего общего с вами Почему мужчины исчезают после одного-двух свиданий (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Все было замечательно: общались, смеялись, свидание прошло идеально... А потом он просто исчез. Без объяснений, без сообщений как призрак. Нет, дело не в том, что вы "слишком" что-то: откровенная, тихая, инициативная или сдержанная. И точно не в том, что вы не понравились.

РБК-Украина вместе с лайф коучем Виталием Курсиком разбирает причины, почему мужчины молча исчезают после одного-двух свиданий. И почему это говорит именно о нем, а не о вас.

Все идет хорошо. Огоньки, бокал вина, разговоры без неловких пауз. Он провожает вас домой, пишет "спокойной ночи" - и... тишина. Ни "привет", ни "приглашаю на кофе", даже мемы не шлет. Вы обновляете страницу, листаете переписку, просматриваете истории - живой. Но для вас исчез.

"Магия одного свидания? Нет. Ghosting, как он есть. Без объяснений, без слов. Просто исчез. И оставил после себя кучу вопросов. И нет, он исчез не потому, что с вами что-то не так. И не потому, что вы слишком для него хороши. Чаще всего причина очень банальна", - говорит эксперт.

Он назвал причины, почему мужчины так делают:

Потому что мог

"Да, звучит банально. Но в мире, где все можно "перевернуть свайпом", исчезновение - способ избежать дискомфорта. Проще исчезнуть, чем объяснять, что "не зашло", - объясняет коуч.

Потому что свидание - это еще не отношения

Иногда человек еще сам не понимает, чего хочет. Пробует - и будто что-то не то. Не всегда кто-то виноват.

"Для многих мужчин одно свидание - это просто попытка. Такой себе тест-драйв, примерка обуви в магазине. Подошла или не подошла, щелкнуло что-то внутри или нет. Была химия или ее не было. И порой они тестируют не вас, а себя", - говорит Виталий Курсик.

Страх близости

Есть те, кто увлекается, но как только появляется шанс на эмоциональную глубину - включается тревога. И бегство.

"Потому что вы действительно понравились. И так, что он мыслями уже начинает строить с вами более глубокие отношения и рисовать картинки, когда что-то пойдет у вас не так. Это как пример. Или он недавно закончил отношения и новые серьезные пока еще не хочет, но и сидеть дома тоже скучно", - объясняет специалист.

Иногда - просто невежливость

Ну да, не все обладают эмпатией или уважением. И не все умеют говорить "извини, но нет". И это говорит о его эмоциональной незрелости, потому что взрослый человек скажет честно: "Извини, ты прекрасна, но не мое. Желаю тебе всего наилучшего". Эмоционально незрелым легче исчезнуть, чем что-то объяснять.

"Порой мы просто не подходим друг другу. Кто-то уходит первый. И хорошо, что быстро. В мире есть миллионы людей, которые вам не подходят. И это нормально. Кто-то считает вас слишком умной или независимой, кому-то не нравится, что вы не смеетесь над его шутками, а порой человек сразу видит, что у вас разные взгляды на жизнь". И это не ваша ошибка. Просто вы не для него", - говорит эксперт.

Что делать в таких ситуациях?

  • Не принимать на свой счет
  • Не вкладываться эмоционально сразу
  • Не пишите ему сообщения вроде: "мы же хорошо провели время? Где ты?" или "с тобой все в порядке?"
  • Сфокусируйтесь на себе и своем "я себя ценю"
  • Будьте с друзьями, в хобби, гуляйте и наслаждайтесь жизнью
  • Не тратьте свое время, свои мысли и чувства на того, кто выбрал не тебя

"Исчезновение после свидания - не показатель вашей ценности, запомните. Это показатель уровня готовности другого человека к зрелому взаимодействию. А ваш уровень - точно не про таких беглецов. Вам нужен взрослый", - резюмирует Виталий Курсик.

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