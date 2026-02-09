RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Без "отбора" телефонов и новый кадровый подход: Лубинец предложил изменить работу ТЦК

Фото: Дмитрий Лубинец, омбудсмен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине необходимо изменить работу территориальных центров комплектования. В частности, нужно ввести новый подход к подбору кадров.

Об этом заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания временной следственной комиссии.

Читайте также: На Львовщине мужчина умер в ТЦК: в военкомате говорят об алкогольном отравлении

Омбудсмен заявил, что в рамках нового формата работы ТЦК необходимы три ключевых шага:

Полная цифровизация проверок: Лубинец настаивает на том, что проверка данных должна проходить в электронном формате.

Новый подход к кадрам: омбудсмен призывает пересмотреть подход к комплектованию штата ТЦК. Работать с гражданскими должны люди, прошедшие соответствующую подготовку и профессиональные качества для конструктивного общения.

Соблюдение достоинства и прав человека: острым вопросом остается ограничение свободы и доступа к связи. Лубинец отметил недопустимость таких действий:

  • Граждане не должны быть ограничены в свободе передвижения по территории ТЦК.
  • Должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к правовой помощи.
  • Запрет на изъятие телефонов: по словам Лубинца, существуют случаи, когда из-за отобранных гаджетов родственники часами или днями не знают о местонахождении своих близких. Общение с родными должно быть гарантировано.

Скандал с ТЦК в Одессе

Напомним, несколько недель назад в сети появилось видео конфликта в ​​Одессе с участием представителей ТЦК и полиции.

В Одесском областном ТЦК и СП объяснили, что группа оповещения пыталась задержать находящегося в розыске гражданина за нарушение правил воинского учета.

Из-за отказа мужчины предоставить документы и сопротивление, военные применили физическую силу. В ведомстве опровергли информацию о похищении, однако инициировали служебную проверку.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКПризыв в армиюВойна в УкраинеМобилизация в Украине