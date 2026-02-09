Без "отбора" телефонов и новый кадровый подход: Лубинец предложил изменить работу ТЦК

В Украине необходимо изменить работу территориальных центров комплектования. В частности, нужно ввести новый подход к подбору кадров.
Об этом заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания временной следственной комиссии.
Омбудсмен заявил, что в рамках нового формата работы ТЦК необходимы три ключевых шага:
Полная цифровизация проверок: Лубинец настаивает на том, что проверка данных должна проходить в электронном формате.
Новый подход к кадрам: омбудсмен призывает пересмотреть подход к комплектованию штата ТЦК. Работать с гражданскими должны люди, прошедшие соответствующую подготовку и профессиональные качества для конструктивного общения.
Соблюдение достоинства и прав человека: острым вопросом остается ограничение свободы и доступа к связи. Лубинец отметил недопустимость таких действий:
Напомним, несколько недель назад в сети появилось видео конфликта в Одессе с участием представителей ТЦК и полиции.
В Одесском областном ТЦК и СП объяснили, что группа оповещения пыталась задержать находящегося в розыске гражданина за нарушение правил воинского учета.
Из-за отказа мужчины предоставить документы и сопротивление, военные применили физическую силу. В ведомстве опровергли информацию о похищении, однако инициировали служебную проверку.