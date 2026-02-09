Без "відбору" телефонів і новий кадровий підхід: Лубінець запропонував змінити роботу ТЦК

Омбудсмен заявив, що в рамках нового формату роботи ТЦК необхідні три ключові кроки:

Повна цифровізація перевірок: Лубінець наполягає на тому, що перевірка даних має відбуватися в електронному форматі.

Новий підхід до кадрів: омбудсмен закликає переглянути підхід до комплектування штату ТЦК. Працювати з цивільними мають люди, які пройшли відповідну підготовку та мають професійні якості для конструктивного спілкування.

Дотримання гідності та прав людини: гострим питанням залишається обмеження свободи та доступу до зв'язку. Лубінець наголосив на неприпустимості таких дій: