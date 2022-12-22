Отбивали наступление. Минобороны Британии показало тренировки украинских военных

Украинские военные провели тренировки, во время которых они учились действовать слаженно и отбивать наступление врага.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

"Командная работа - залог успеха, украинских новобранцев учат работать вместе в бою, чтобы победить врага. Посмотрите, как эти новобранцы отражают наступление противника на тактических занятиях с боевой стрельбой в снегу вместе с британской армией в этом месяце", - сказано в сообщении Минобороны.

Напомним, ранее стало известно, что на этой прошлой украинских новобранцев тренировали в заснеженной Северной Англии, чтобы подготовить их к боевым действиям на фронте.

Также мы писали, что 6 декабря возле украинско-белорусской границы прошла общая штабная тренировка 120 бригады территориальной обороны.

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