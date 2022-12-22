Отбивали наступление. Минобороны Британии показало тренировки украинских военных
Украинские военные провели тренировки, во время которых они учились действовать слаженно и отбивать наступление врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Ведомство обнародовало видео с учений украинских военных.
Teamwork is essential to success, Ukrainian recruits are taught to work together in combat to defeat the enemy. Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the British Army this month. #StandWithUkraine pic.twitter.com/lUrrJrE254— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 22, 2022
"Командная работа - залог успеха, украинских новобранцев учат работать вместе в бою, чтобы победить врага. Посмотрите, как эти новобранцы отражают наступление противника на тактических занятиях с боевой стрельбой в снегу вместе с британской армией в этом месяце", - сказано в сообщении Минобороны.
Напомним, ранее стало известно, что на этой прошлой украинских новобранцев тренировали в заснеженной Северной Англии, чтобы подготовить их к боевым действиям на фронте.
Также мы писали, что 6 декабря возле украинско-белорусской границы прошла общая штабная тренировка 120 бригады территориальной обороны.
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