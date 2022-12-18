В Британии показали тренировку украинских воинов в заснеженной Северной Англии

В Британии проходят учения для наших воинов. На этой неделе новобранцев тренировали в заснеженной Северной Англии, чтобы подготовить их к боевым действиям на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

"Украинские новобранцы, участвующие в тренировочной программе под руководством Великобритании, в начале этой недели тренировались в заснеженной Северной Англии, готовясь к боевым действиям на фронте", - пишет пресс-служба Минобороны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Пентагон расширит программу обучения для наших воинов, которая начнется уже в январе.

Также со следующего года в Британии военному делу по стандартам НАТО будут учиться еще 19 200 украинских военных.

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