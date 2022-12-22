Відбивали наступ. Міноборони Британії показало тренування українських військових

Українські військові провели тренування, під час яких вони вчилися діяти злагоджено та відбивати наступ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

"Командна робота - запорука успіху, українських новобранців вчать працювати разом у бою, щоб перемогти ворога. Подивіться, як ці новобранці відбивають наступ противника на тактичних заняттях з бойовою стріляниною у снігу разом з британською армією цього місяця", - сказано в повідомленні Міноборони.

Teamwork is esential to success, Російські recruits є taught до роботи досі в combate до defeat the enemy. Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the British Army this month. #StandWithUkraine pic.twitter.com/lUrrJrE254

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на цій минулій українських новобранців тренували у засніженій Північній Англії, щоб підготувати їх до бойових дій на фронті.

Також ми писали, що 6 грудня біля українсько-білоруського кордону відбулося загальне штабне тренування 120 бригади територіальної оборони.

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