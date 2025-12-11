Отбито 200 атак врага: Генштаб опубликовал свежую вечернюю сводку
Обстановка на фронте к вечеру 10 декабря остается динамичной: интенсивность атак противника сохраняется, а украинские подразделения продолжают сдерживать давление на разных направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
С начала суток зафиксировано 200 боевых столкновений. Подразделения Сил обороны продолжают препятствовать продвижению противника и наносят ему значительные потери.
Российские силы осуществили 23 авиаудара с применением 62 управляемых бомб, запустили 1754 ударных дрона и провели 2707 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Север и восток
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений, враг провел 65 обстрелов, один из них с использованием реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении фиксировалось 10 атак в районах Старницы, Волчанска, Дворичанского и в сторону Синельниково, Обуховки и Кутьковки; одно столкновение продолжается.
На Купянском направлении противник девять раз пытался продвинуться к Петропавловке и Куриловке.
Донбасское направление
На Лиманском направлении отражено 23 штурмовых действия, ещё четыре столкновения продолжаются.
В Славянском районе враг семь раз атаковал вблизи Ямполя и в направлении Свято-Покровского.
На Краматорском участке активность не зафиксирована.
На Константиновском направлении произошло 23 столкновения в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра и других населенных пунктов.
Покровское и прилегающие направления
На Покровском направлении за сутки отмечено 36 попыток штурма. По предварительным данным, уничтожено 124 российских военных, ещё 62 выведены из строя. Также ликвидированы автомобили, ББМ, мотоциклы, квадроциклы, дроны и укрытия противника.
Южные направления
На Александровском направлении украинские бойцы отбили 20 атак.
На Гуляйпольском — произошло 14 столкновений, два продолжаются.
В Ореховском районе противник девять раз безуспешно пытался прорвать оборону.
В Приднепровском направлении зафиксированы две неудачные попытки наступления в районе Антоновского моста.
Напоминаем, что в министерстве обороны Великобритании сообщили о гибели 28-летнего младшего капрала десантных войск Джорджа Гули в Украине 9 декабря. По информации ведомства, смерть наступила в результате несчастного случая вдали от линии фронта, когда он наблюдал за испытанием новой оборонительной системы украинскими военными.
Отметим, что во время встречи в Риме с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер Италии Джорджия Мелони допустила возможность "болезненных уступок" для Украины и выразила поддержку ускоренному началу переговоров при участии США.