Главная » Новости » Война в Украине

В Британии показали фото военного, погибшего на испытаниях в Украине

Великобритания, Среда 10 декабря 2025 22:30
В Британии показали фото военного, погибшего на испытаниях в Украине Иллюстративное фото: военнослужащий Британии погиб из-за несчастного случая (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В министерстве обороны Британии подтвердили гибель военнослужащего британской армии в Украине, раскрыли его имя, звание и показали фотографию погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии.

Отмечается, что погибший - 28-летний младший капрал (Lance Corporal) десантных войск Джордж Гули. Он погиб в Украине 9 декабря из-за несчастного случая. В министерстве опубликовали фото военного.

"Младший капрал Гули погиб в трагической аварии, наблюдая, как украинские войска испытывают новую оборонительную систему вдали от линии фронта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что погибший военный служил в Афганистане, Африке и Восточной Европе. В январе 2026 года он должен был получить следующее звание. Точные обстоятельства гибели британца не раскрываются.

В Британии показали фото военного, погибшего на испытаниях в УкраинеФото: министерство обороны Британии

"Младший капрал Джордж Гули служил нашей стране с отличием и профессионализмом. Он был исключительным солдатом, которого нам очень не будет хватать... Трагическая смерть Джорджа напоминает нам о мужестве и преданности, с которыми наши выдающиеся Вооруженные Силы ежедневно служат, защищая нашу страну", - заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Отдельно гибель военного прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Еще 9 декабря он опубликовал сообщение, в котором выразил соболезнования семье погибшего.

"Мои искренние соболезнования семье военнослужащего наших Вооруженных Сил, который, к сожалению, сегодня потерял жизнь. Его служение и жертва никогда не будут забыты", - написал он.

Напомним, что военнослужащий Вооруженных сил Великобритании погиб в Украине 9 декабря. Это произошло в результате несчастного случая: британец присутствовал на испытаниях новой украинской оборонной системы. Во время испытаний произошел инцидент, в результате которого капрал Гули получил фатальные травмы.

