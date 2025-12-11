Відбито 200 атак ворога: Генштаб опублікував свіже вечірнє зведення

Ситуація на фронті до вечора 10 грудня залишається динамічною: інтенсивність атак противника зберігається, а українські підрозділи продовжують стримувати тиск на різних напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

У Придніпровському напрямку зафіксовано дві невдалі спроби наступу в районі Антонівського мосту.

На Покровському напрямку за добу зафіксовано 36 спроб штурму. За попередніми даними, знищено 124 російських військових, ще 62 виведено з ладу. Також ліквідовано автомобілі, ББМ, мотоцикли, квадроцикли, дрони та укриття противника.

На Костянтинівському напрямку відбулося 23 зіткнення в районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та інших населених пунктів.

У Слов'янському районі ворог сім разів атакував поблизу Ямполя та в напрямку Свято-Покровського.

На Лиманському напрямку відбито 23 штурмові дії, ще чотири зіткнення тривають.

На Куп'янському напрямку противник дев'ять разів намагався просунутися до Петропавлівки та Курилівки.

На Південно-Слобожанському напрямку фіксувалося 10 атак у районах Старніци, Вовчанська, Дворічанського та в бік Синельникового, Обухівки та Кутьківки; одне зіткнення триває.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень, ворог провів 65 обстрілів, один із них із використанням реактивної системи залпового вогню.

Російські сили здійснили 23 авіаудари із застосуванням 62 керованих бомб, запустили 1754 ударних дрони та провели 2707 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Від початку доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. Підрозділи Сил оборони продовжують перешкоджати просуванню противника та завдають йому значних втрат.

Нагадуємо, що в міністерстві оборони Великої Британії повідомили про загибель 28-річного молодшого капрала десантних військ Джорджа Гулі в Україні 9 грудня. За інформацією відомства, смерть настала внаслідок нещасного випадку далеко від лінії фронту, коли він спостерігав за випробуванням нової оборонної системи українськими військовими.

Зазначимо, що під час зустрічі в Римі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр Італії Джорджія Мелоні припустила можливість "болючих поступок" для України та висловила підтримку прискореному початку переговорів за участю США.