Издательству "Ранок" понадобится до 5 лет на восстановление после российского удара
Издательству "Ранок" в Харькове понадобится не менее трех лет, чтобы восстановиться после российской атаки. Компания уже оптимизирует расходы, пытается снизить стоимость аренды складов и перестраивает логистику.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение гендиректора издательства "Ранок" Виктора Круглова.
Главное:
- Сроки восстановления и ущерб: На полное восстановление издательства после масштабного пожара понадобится 3-5 лет. Предварительно ущерб оценивается в 1 миллиард гривен, а пожар тушили 7 суток.
- Антикризисные меры: В издательстве сформирован сокращенный бюджет, временно ограничили зарплаты работникам и договорились с арендодателями о скидках на склады. В то же время банки пока не согласовали кредитование.
- Сохранение данных и логистика: Все макеты книг сохранились благодаря облачному резервному копированию. Из-за риска повторных ударов компания диверсифицирует маршруты доставки и места хранения.
- Срочная печать учебников: Семь типографий уже согласились срочно допечатать 620 тысяч учебников. В настоящее время учебники в школы доставляют из резервных складов.
"Ранок" будет восстанавливаться несколько лет
По словам Круглова, антикризисный штаб издательства собрали уже на следующий день после пожара. На тот момент спасатели еще боролись с огнем, который полностью удалось потушить только на седьмые сутки после прилета.
Издательство уже сформировало предварительный план восстановления и оценивает ущерб. Круглов отметил, что на полное восстановление "Ранка" понадобится не менее 3-5 лет .
В то же время работа команды не прекращается. В частности, файлы и макеты книг были сохранены благодаря резервному копированию в облаке.
Компания временно ограничила зарплаты
Одним из направлений антикризисного плана стала оптимизация расходов.
"Договорились с командой о временном ограничении зарплат, написали письма арендодателям о скидках на аренду складов. Почти все поддержали", - рассказал Круглов.
По его словам, издательство уже сформировало сокращенный бюджет, однако его пришлось дополнительно пересматривать, чтобы сбалансировать расходы.
"Ранок" также ведет переговоры с банками по кредитованию, однако пока не получил положительного результата.
Логистику придется диверсифицировать
Еще одной задачей издательства станет перестройка логистики . Из-за рисков ударов "Ранок" планирует диверсифицировать маршруты доставки и места хранения книг.
Параллельно издательство пытается как можно быстрее восстановить уничтоженные тиражи. В частности, семь типографий уже согласились на срочную допечатку 620 тысяч учебников.
По словам Круглова, в первую очередь будут восстанавливать книги категории А. Другие издания будут рассматриваться отдельно.
"Ранок" также продолжает доставлять учебники в школы из резервных складов.
Ранее сообщалось, что в результате российского удара по составу издательской корпорации "Ранок" были уничтожены миллионы книг и учебников. По предварительным оценкам, ущерб составил около 1 млрд гривен, а площадь пожара превысила 9 тысяч квадратных метров. В Министерстве образования и науки отметили, что на складе хранились уже напечатанные и подготовленные к доставке в школы учебники
Ранее, в ночь на 19 июля в результате обстрела сгорел склад издательства "Книголав", где было около 250 тысяч книг. Во время атаки на Киев 2 июля был уничтожен склад логистического партнера издательства BookChef. В результате пожара сгорело около 800 тысяч книг.