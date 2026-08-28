Россия уничтожила склад издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га"
В ночь на 28 августа Россия нанесла удар по составу с книгами издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Уничтожео много книг и само помещение.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил директор издательства Иван Малкович в Facebook.
"Мы умолчали, когда несколько раз в разных местах рысня уничтожала наши книги и высаживала окна и двери в нашем главном складе. Но этой ночью уничтожен склад, откуда непосредственно рассылали наши издания", - написал Малкович.
По его словам, в ближайшее время у издательства будут проблемы с отправкой заказов.
"Сгорело много наших роскошных книг на крупную сумму (фото - апокалиптические, поэтому давать не буду)", - отметил директор издательства.
Удары по другим издательствам
Напомним, этой ночью в Святопетровском Киевской области во время атаки сгорел склад с тысячами книг популярных украинских издательств.
Огонь уничтожил продукцию издательства Vivat и его партнеров - книжных магазинов Readeat и Book.ua, также хранивших там свой товар.
Несмотря на потерю склада, Vivat не останавливает работу. Офлайн-книжные издательства открыты, а электронные и аудиокниги остаются доступными для читателей.
Интернет-магазин Readeat сообщил, что отправка заказов приостановлена. В компании объяснили, что им нужно время, чтобы оценить последствия атаки и понять, как возобновить отправки.