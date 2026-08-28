Россия уничтожила склад издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

В ночь на 28 августа Россия нанесла удар по составу с книгами издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Уничтожео много книг и само помещение.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил директор издательства Иван Малкович в Facebook.

"Мы умолчали, когда несколько раз в разных местах рысня уничтожала наши книги и высаживала окна и двери в нашем главном складе. Но этой ночью уничтожен склад, откуда непосредственно рассылали наши издания", - написал Малкович.

По его словам, в ближайшее время у издательства будут проблемы с отправкой заказов.

"Сгорело много наших роскошных книг на крупную сумму (фото - апокалиптические, поэтому давать не буду)", - отметил директор издательства.