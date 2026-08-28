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Россия уничтожила склад издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

14:45 28.08.2026 Пт
1 мин
Сгорело много книг на крупную сумму
aimg Татьяна Степанова
Россия уничтожила склад издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Фото: Россия уничтожила склад издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" (pixabay.com)
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В ночь на 28 августа Россия нанесла удар по составу с книгами издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Уничтожео много книг и само помещение.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил директор издательства Иван Малкович в Facebook.

"Мы умолчали, когда несколько раз в разных местах рысня уничтожала наши книги и высаживала окна и двери в нашем главном складе. Но этой ночью уничтожен склад, откуда непосредственно рассылали наши издания", - написал Малкович.

По его словам, в ближайшее время у издательства будут проблемы с отправкой заказов.

"Сгорело много наших роскошных книг на крупную сумму (фото - апокалиптические, поэтому давать не буду)", - отметил директор издательства.

Удары по другим издательствам

Напомним, этой ночью в Святопетровском Киевской области во время атаки сгорел склад с тысячами книг популярных украинских издательств.

Огонь уничтожил продукцию издательства Vivat и его партнеров - книжных магазинов Readeat и Book.ua, также хранивших там свой товар.

Несмотря на потерю склада, Vivat не останавливает работу. Офлайн-книжные издательства открыты, а электронные и аудиокниги остаются доступными для читателей.

Интернет-магазин Readeat сообщил, что отправка заказов приостановлена. В компании объяснили, что им нужно время, чтобы оценить последствия атаки и понять, как возобновить отправки.

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