Собирали на ВСУ, а тратили на себя: в Сумах раскрыли аферистов из "благотворительной" организации

В Сумах разоблачили псевдоблаготворительную организацию, которая присвоила более миллиона гривен пожертвований, собранных якобы на нужды ВСУ и пострадавших от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру .

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем жителям Сум, которые по предварительному сговору собирали средства под прикрытием благотворительности и частично тратили их не по назначению.



Фото: в Сумах разоблачили благотворительную организацию (sumy.gp.gov.ua)

По данным следствия, подозреваемые для легализации деятельности создали благотворительную организацию и через соцсети собирали средства, обещая направить их на помощь ВСУ и пострадавшим от войны.

Однако часть собранной благотворительной помощи они тратили на личные нужды.

В рамках уголовного производства задокументированы факты незаконного использования благотворительных взносов на общую сумму более 1,6 миллиона гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.