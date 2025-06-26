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Собирали на ВСУ, а тратили на себя: в Сумах раскрыли аферистов из "благотворительной" организации

Сумы, Четверг 26 июня 2025 20:01
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Собирали на ВСУ, а тратили на себя: в Сумах раскрыли аферистов из "благотворительной" организации Фото: в Сумах разоблачили мошенников (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Сумах разоблачили псевдоблаготворительную организацию, которая присвоила более миллиона гривен пожертвований, собранных якобы на нужды ВСУ и пострадавших от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем жителям Сум, которые по предварительному сговору собирали средства под прикрытием благотворительности и частично тратили их не по назначению.

Собирали на ВСУ, а тратили на себя: в Сумах раскрыли аферистов из &quot;благотворительной&quot; организации
Фото: в Сумах разоблачили благотворительную организацию (sumy.gp.gov.ua)

По данным следствия, подозреваемые для легализации деятельности создали благотворительную организацию и через соцсети собирали средства, обещая направить их на помощь ВСУ и пострадавшим от войны.

Однако часть собранной благотворительной помощи они тратили на личные нужды.

В рамках уголовного производства задокументированы факты незаконного использования благотворительных взносов на общую сумму более 1,6 миллиона гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Заметим, что ранее сегодня РБК-Украина предупреждало, что в мессенджерах появилась новая мошенническая схема.

Мошенники начали массово рассылать фейковые опросы якобы от имени банков. Людям обещают денежное вознаграждение, но взамен выманивают персональные данные и получают доступ к банковскому приложению жертвы.

Мы также рассказывали о том, как криптомошенники прикрываются ВСУ и подставляют жертв.

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