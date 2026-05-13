Общество Образование Деньги Изменения Экология

От заморозков до +31: по каким растениям на огородах и в садах "ударила" майская погода

15:36 13.05.2026 Ср
4 мин
К существенным перепадам температур в начале месяца добавился еще и дефицит осадков
aimg Ирина Костенко
Погода в начале мая удивляла украинцев контрастами (фото иллюстративное: Getty Images)

В Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале мая и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Главное:

  • Температурные контрасты: в первой декаде мая погода прыгала от рекордных (для этого времени) заморозков до аномального тепла (30-31°С).
  • Нехватка влаги: по всей стране наблюдался дефицит дождей.
  • Массовое потепление: переход среднесуточной температуры через 10°С (в сторону повышения) и период активного роста растений зафиксировали почти по всей Украине на 1,5-3 недели позже обычных сроков.
  • Угроза для урожая: ночные заморозки в начале мая могли представлять опасность для всходов овощных и теплолюбивых культур, а также плодово-ягодных культур в фазе цветения и формирования завязи
  • Общее состояние: несмотря на погодные аномалии, условия для большинства сельхозкультур в Украине в начале месяца оставались удовлетворительными.

Особенности погоды в Украине в начале мая

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, в течение первой декады мая 2026 года в Украине наблюдались значительные колебания температуры.

Уточняется, что средняя суточная температура воздуха в этот период была:

  • как ниже нормы на 5-10°С;
  • так и выше нее на 5-9°С.

"В первые дни декады почти на всей территории еще отмечались заморозки, в отдельных районах был достигнут абсолютный минимум температуры воздуха начала мая", - поделились специалисты.

Между тем позже - в середине декады - отмечалась аномально теплая погода (вследствие влияния мощного антициклона).

Какими были средняя и максимальная температуры

В УкрГМЦ рассказали, что в целом средняя декадная температура воздуха:

  • на большей части территории Украины - оказалась близкой или несколько выше нормы;
  • в южных областях - ниже ее на 1,1-2,3°С.

При этом в течение самых теплых дней - 5-7 мая - максимальная температура воздуха достигала 30-31°С тепла.

Какая ситуация наблюдалась с осадками

"На всей территории страны продолжался дефицит осадков", - констатировали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Отмечается, что неравномерные дожди наблюдались только:

  • в отдельные дни;
  • при перемещении холодного атмосферного фронта.

Агрометеорологические условия первой декады мая 2026 года в Украине (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Когда произошел устойчивый переход температуры через +10°С

По данным Укргидрометцентра, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 10°С - в сторону повышения - произошел 2-4 мая (почти на всей территории страны).

"Что на полторы-три недели позже средних многолетних сроков", - отметили специалисты.

Между тем в сроки близкие или несколько раньше средних многолетних (в первой половине апреля) такой температурный переход состоялся в отдельных районах:

  • южных областей;
  • Днепропетровской области;
  • Закарпатской области;
  • Ивано-Франковской области.

"Начался период активной вегетации всех сельскохозяйственных культур", - констатировали в УкрГМЦ.

Для каких растений майская погода представляла угрозу

Украинцам сообщили, что в целом в течение декады агрометеорологические условия "были удовлетворительными для вегетации большинства сельскохозяйственных культур".

Уточняется, что условия для их развития и роста улучшились "начиная с 3-4 мая" - с существенным повышением температурного фона, которое "обусловило стремительное накопление эффективного тепла".

Подчеркивается при этом, что в начале мая наблюдались и "малоблагоприятные и опасные явления":

  • заморозки на поверхности почвы и высоте травостоя;
  • местами - заморозки в воздухе.

Они, по данным экспертов УкрГМЦ, представляли угрозу:

  • для всходов овощных и теплолюбивых культур;
  • для плодово-ягодных культур в фазе цветения и формирования завязи.

