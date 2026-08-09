24 ГБ ОЗУ в смартфоне: 5 Android-моделей, опередивших MacBook Air

Android-флагманы уже получают до 24 ГБ оперативной памяти - больше, чем ряд популярных ноутбуков. Причина - новые требования локального ИИ, который забирает все больше ресурсов.

Медиа РБК-Украина со ссылкой на BGR рассмотрело топовые Android-смартфоны, имеющие больше оперативной памяти, чем пользовательские лэптопы.

Рост цен на компоненты памяти и требования к ИИ-обработке побуждают пользователей искать устройства с максимально возможным объемом памяти.

Хотя большинство моделей с 24 ГБ ОЗУ выпускаются только китайскими брендами для внутреннего рынка и нуждаются в импорте, именно они считаются "вершиной мобильной инженерии".

Nubia RedMagic 11 Pro

Ориентированное на геймеров и энтузиастов, устройство совмещает топовое железо с расширенными функциями охлаждения.

Память и накопитель: 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя UFS 4.1.

Процессор и производительность: чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 (показатели в Geekbench 6 достигают 3619 баллов в одноядерных и 11122 в многоядерных тестах).

Дисплей: 6,85-дюймовый экран с разрешением 2688 × 1216 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Фишки: активная жидкостная система охлаждения AquaCore, наличие 3,5 мм аудиоразъема, триггеры на торцах и аккумулятор емкостью 7500 мАч с зарядкой на 80 Вт.

Vivo iQOO 15 Ultra

Премиальный геймерский флагман считается "доступным гаджетом в своем классе".

Память и накопитель: конфигурация 24 ГБ ОЗУ + 1 ТБ флэш-памяти.

Процессор и производительность: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (результаты Geekbench 6 составили 3559 и 10 623 баллов соответственно).

Дисплей: 6,85-дюймовая матрица с разрешением 3168×1440 пикселей, рекордной пиковой яркостью до 8000 нит и частотой 144 Гц.

Камеры и батарея: тройная система основных камер (три датчика по 50 Мп каждый) и кремний-углеродистая батарея на 7400 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной на 40 Вт.

Honor Magic 8 RSR Porsche Design

Эксклюзивный люксовый смартфон разработан в сотрудничестве с известным дизайнерским домом.

Память и накопитель: 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ внутреннего хранилища.

Дисплей: 6,71-дюймовый экран с разрешением 2808×1256 пикселей, частотой 120 Гц, пиковой яркостью 6000 нит и сертификатом защиты зрения TÜV Rheinland Global Eye Protection 5.0.

Камеры: мощный блок с 200-Мп телефотообъективом для качественного зума, а также двумя 50-Мп модулями (основной и ультраширокоугольный).

Питание: аккумулятор на 7200 мАч с поддержкой ультрабыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной 80 Вт.

Asus ROG Phone 9 Pro Edition

Специальное издание геймерского смартфона, созданное для самых требовательных игр и высоких нагрузок.

Память и накопитель: 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ постоянной памяти.

Процессор и производительность: 3-нанометровый чип Snapdragon 8 Elite (набирает 3171 балл в одноядерных и 9991 балл в многоядерных тестах Geekbench).

Дисплей: 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления до 185 Гц и разрешением 2400×1080 пикселей.

Автономность: батарея емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Realme GT7 Aston Martin F1 Limited Edition

Лимитированная серия, созданная в коллаборации с командой Формулы-1.

Память и накопитель: китайская версия предлагает 24 ГБ ОЗУ и 1 ТВ накопителя. Важно: международная версия ограничена 16 ГБ ОЗУ.

Процессор: 3-нанометровый MediaTek Dimensity 9400+.

Дисплей: 6,8-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2800×1280 пикселей и частотой 144 Гц.

Батарея: кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7200 мА-ч с поддержкой 100-Вт зарядки.