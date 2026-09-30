Замена Word, PowerPoint и Slack: OpenAI запустила Space для бизнеса

На конференции DevDay OpenAI объявила о запуске целого ряда новых функций ChatGPT, направленных на совместную работу офисных работников и ИИ-агентов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Центральным анонсом события стал запуск платформы Space-общего рабочего пространства внутри ChatGPT.

В нем сотрудники могут накапливать файлы, создавать страницы и работать над задачами вместе с чат-ботом и Dots - новыми автономными персональными ИИ-агентами от OpenAI , способными выполнять поручения от имени пользователя.

По словам генерального директора Сэма Альтмана, просторы Space функционируют подобно облачному диску, но отличаются своей динамичностью.

Страницам в Space можно предоставлять конкретные инструкции - например, мониторить командные каналы и автоматически обновлять содержимое в соответствии с найденной информацией.

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Новые инструменты для текстов и презентаций

В рамках обновления OpenAI также выпустила текстовый процессор Pages, который позиционируется в качестве прямого аналога Google Docs и Microsoft Word для совместной работы человека и ИИ.

Инструмент позволяет писать тексты, проводить исследования, создавать диаграммы и визуализировать данные.

Кроме того, разработчики анонсировали предстоящий запуск генератора презентаций Collaborative Slides. Слайды можно создавать с помощью простых текстовых подсказок в чате, редактировать их совместно с коллегами, оставлять комментарии и экспортировать в форматы PowerPoint или Google Slides.

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Безопасность и интеграция с корпоративными мессенджерами

Для расширения присутствия в рабочей среде ChatGPT получил прямую интеграцию со Slack и Microsoft Teams.

Пользователи планов Business и Enterprise смогут вызвать роботы через упоминание в чатах для генерации материалов на основе обсуждений.

В десктопном приложении для macOS также появился плагин для автоматического ведения конспектов и итогов совещаний, которые удаляют аудиозапись сразу после транскрибирования.

OpenAI заверила корпоративных клиентов, что загруженные в Space файлы защищены системой Private Intelligence и не используются для тренировки будущих моделей ИИ.