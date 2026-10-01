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ИИ подскажет тренды для Reels: Instagram запускает умного бота в Edits

14:16 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
ИИ подскажет тренды для Reels: Instagram запускает умного бота в Edits Instagram запустил чатбот для анализа Reels (фото: lalo Hernandez)
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Instagram анонсировал интеграцию чат-бота с искусственным интеллектом в свое приложение для монтажа Edits. Его считают прямым соперником CapCut.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Creators.

Как работает ИИ-помощник в Edits?

По словам руководителя приложения Edits Брета Вестервелта, система объединяет внутреннюю статистику профиля с текущими трендами платформы. Цель - поиск скрытых закономерностей в вовлеченности аудитории.

Основные возможности ассистента

Анализ ключевых метрик: алгоритм учитывает количество подписчиков, просмотры, содержание аудитории в видео, предпочтения и распространения.

Работа с аудиторией: нейросеть оценивает комментарии под публикациями, предпочтения зрителей и актуальные тренды Instagram.

Сохранение творческой свободы: разработчики подчеркивают, что ИИ берет на себя только рутинный анализ данных, оставляя креативные решения за автором.

Читайте больше: "Запутался и прочитал": ИИ от Meta поймали на чтении частных сообщений

Конкуренция с YouTube и лимиты использования

Meta впервые показала ассистента в июне на закрытом мероприятии для авторов, где также анонсировала разработку десктопной версии Edits.

Однако аналитики подчеркивают, что подход компании отличается от решений конкурентов. Так, если YouTube фокусируется на помощи ИИ непосредственно при монтаже, Meta делает ставку именно на аналитику.

Для пользователей будут действовать ограничения на количество запросов к ИИ-инструменту. Получить расширенный доступ и увеличить лимиты авторы смогут при наличии платной подписки Meta One.

Добавим - приложение уже доступно для iOS и Android.

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