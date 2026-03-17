От цирковой арены до элитного спецназа ГУР: история защитника Дениса "Дио" Струнникова

Жизнь Дениса Струнникова не укладывалась в одну роль. Он вырос в цирке, занимался акробатикой и спортом, привык к движению и не боялся высоты. А с началом полномасштабной войны стал бойцом элитного подразделения ГУР МО "Артан". Погиб парень в 2025 году в Донецкой области.

Цирк, семья и детство в дороге

Мать Дениса Татьяна Струнникова вспоминает его как любознательного и неугомонного мальчика - такого, который постоянно хотел познавать мир. Его интересовали новые люди, занятия и места. Он сам научился ездить на роликах, освоил велосипед, а с четырех лет начал жить в цирковой среде, где работала его мама.

Денис занимался акробатикой и гимнастикой, постоянно тренировался и развивался физически. Его детство проходило за кулисами цирка и в постоянных переездах - он менял города и школы иногда по 5-7 раз в год. Наблюдал за жонглерами, акробатами, всадниками и перенимал их опыт.

Парень рос без отца, а в воспитании важную роль играла бабушка Людмила Вячеславовна. Она жила в Алуште, где Денис пошел в первый класс. Впоследствии он подружился со спасателями на местном пляже, которые научили его спасать людей на воде и оказывать первую помощь. Там он также усовершенствовал навыки плавания и не боялся даже бурного моря.

Цирковая карьера и поиск своего пути

Любовь к движению и риску переросла в профессию. В 16 лет Дениса пригласили в номер "Акробаты на турниках", что стало началом его карьеры в цирке. Он гастролировал в разных странах - Израиле, Германии, Эстонии, Казахстане.

После обучения в эстрадно-цирковом училище он выступал в сложных акробатических номерах, в частности с гигантским велосипедом. За легкостью выступлений стояли годы тренировок, дисциплины и доверия между артистами.

Несмотря на это, Денис чувствовал, что имеет другое призвание. Еще со школы он мечтал о службе и хотел работать в полиции. Впоследствии получил профессию реабилитолога и работал массажистом, но со временем решил выбрать собственный путь.

История любви

История знакомства с женой Натальей началась во время гастролей в Тернополе. Они договорились о встрече через знакомых, не зная друг друга. Денис пошутил, что будет "самым красивым" - и девушка сразу узнала его среди других.

После спектакля они вместе гуляли по городу, и уже вскоре стали супругами. Тернополь стал для Дениса родным домом и местом его самого большого счастья.



Денис Струнников с мамой и женой (коллаж: РБК-Украина)

Война в жизни Дениса

Война впервые ворвалась в жизнь Дениса в 2014 году, когда он находился на гастролях в Луганске. Тогда он собственными глазами видел захваты админзданий и воинских частей.

"Мама, я слышал, как свистят пули", - рассказывал он.

Тогда ему было всего 17 лет, он прислушался к матери и не пошел на фронт. Но этот опыт и внутренний зов остались с ним.

В сентябре 2024 года Денис стал добровольцем и присоединился к элитному спецподразделению ГУР МО "Артан". Он выполнял сложные боевые задачи, но матери о службе почти не рассказывал, чтобы ее не волновать.

Побратимы вспоминают его как человека с чувством юмора и одновременно очень ответственного. Ему пророчили сильную военную карьеру. Цирковой опыт научил его главному - ответственности за тех, кто рядом.

Особая привычка и последний бой

У Дениса была особая привычка - перед боевыми выходами он шел в поле и пел. Хотел научиться хорошо петь и думал, что его никто не слышит. Но побратимы знали об этом.

За время службы он всего несколько раз приезжал домой. Последний раз - за несколько дней до последнего боя, когда навестил маму в Польше.

Денис Струнников погиб 22 августа 2025 года вблизи Новомихайловки в Донецкой области. Во время отхода группа попала под минометный обстрел. Машина подорвалась, бойцы разбежались. Одна из мин упала рядом с Денисом.

Он получил тяжелые ранения, но смог подняться и побежал к сослуживцу, чтобы наложить турникеты.



Баннер памяти Дениса Струнникова (фото: "Артан")

Денис боролся за жизнь еще 12 часов. Побратимы несли его на себе, как когда-то он выносил других раненых. Его эвакуировали, но спасти не смогли.

Память о Денисе Струнникова

Дениса Струнникова похоронили в закрытом гробу. Для матери он навсегда остался живым - таким, каким она видела его в последний раз.

"Я не принимаю то, что его нет", - говорит Татьяна Струнникова.

Денис "Дио" Струнников стал Почетным гражданином Тернополя. Он также получил награды от Ивано-Франковска и Главного управления разведки посмертно.