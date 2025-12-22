Один из первых высадился в Крым: в честь воина "Артана" открыли мемориальную доску

В Киеве открыли мемориальную доску в честь Героя Украины, снайпера спецподразделения ГУР "Артан" Валерия Нетудихатки с позывным "Мишаня". Ее установили на фасаде дома, где он жил, в день рождения воина - 22 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз "Артана".

В честь Героя

Мемориальную доску открыли 22 декабря на улице Ивасюка, 4 а. Почтить память защитника пришли родные, побратимы, жители города и его маленький внук Миша.

Именно в честь внука, которого он безгранично любил, Валерий выбрал свой позывной "Мишаня". Ради его будущего, а также детей и Украины, он без колебаний стал на защиту государства сразу после начала полномасштабного вторжения России.

Открытие памятной доски в честь Валерия "Мишани" Нетудихатки (фото предоставлены спецподразделением "Артан")

У истоков "Артана"

Валерий Нетудихатка был одним из тех, кто стоял у создания спецподразделения "Артан". Командир подразделения Виктор "Титан" Торкотюк вспоминает его как чрезвычайно выносливого и принципиального воина.

"Это был человек-кремень. Он всегда сам просился на самые сложные операции, был образцом для всех парней", - рассказал командир.

На счету Валерия Нетудихатки десятки уничтоженных оккупантов, оборона Бахмута, рейды на оккупированный левый берег Днепра, черноморские походы, высадки в Крым и другие засекреченные миссии. Его боевой путь стал примером мужества, преданности и безусловной любви к Украине.

Воспоминания о Валерии "Мишане" Нетудихатке

Побратимы вспоминают Валерия как сильного и волевого воина. Он пользовался большим авторитетом в подразделении, а общение с ним всегда было искренним.

"Я помню первую встречу с ним. Несмотря на свой возраст, у него была моральная, физическая и психологическая выносливость, а это для нас образец для всех молодых ребят. Это человек мега порядочный", - рассказывает Торкотюк.

Самое драматическое воспоминание командира - об участии Валерия в операции на Крымском направлении. После одного из тяжелых выходов, когда группа попала под обстрел и имела раненых, "Мишаню" назначили старшим группы. Эта операция имела исключительное значение, ведь на территорию оккупированного Крыма во время полномасштабки высаживались единицы.

"Он как командир стал первым. Он садился в лодку и двигался 200 километров под обстрелами, под вертолетами. Эвакуации практически не было. А это ночь, море, и надо высадиться, выполнить задание и вернуться. Он вел за собой группу и высадился первым", - описывает события Торкотюк.

Валерий "Мишаня" Нетудихатка встал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения (фото предоставлены спецподразделением "Артан")

На берегу бойцы попали в ловушку, однако командир группы до последнего оставался на связи. По словам "Титана", последние слова в рации были заверением, что группа высадится и снова сделает то, что было их задачей.

"Он погиб как Герой", - говорит Торкотюк.

Тело воина удалось вернуть только через два месяца после гибели. Валерию "Мишане" Нетудихатке было 54 года.