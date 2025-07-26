От штрафов до тюрьмы. Что будет, если не явиться по повестке

Получение повестки во время мобилизации в Украине означает, что по ней обязательно надо явиться в указанную дату и время.

О последствиях неявки по повестке и уважительных причинах не приходить в ТЦК в комментарии РБК-Украина рассказывают юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко и адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Ярослав Хливный.

Что будет в случае неявки по повестке

Ответственность за неявку по разным повесткам разная, говорят специалисты. Если не прийти по повестке для уточнения данных или на ВВК, наступает административная ответственность. Это штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен. ТЦК и СП обращаются в полицию, чтобы человека подали в розыск с целью дальнейшего задержания.

Если человек находится в розыске, в приложении Резерв+ это может отображаться как "выявлено нарушение воинского учета". В таких ситуациях при проверке документов (например, на блокпосту), в случае выявления такого нарушения человека должны доставить в ближайший ТЦК и СП для выяснения обстоятельств.

Обратите внимание. В некоторых случаях штрафы за неявку по повестке можно отменить и без суда. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уклонистам отменяют штрафы: какие решения принимают суды по мобилизации". Если повестку прислали с ошибками или должным образом не проинформировали о ней мужа, можно в отдельных случаях попросить Укрпочту прислать официальное письмо с объяснениями. Тогда некоторые работники ТЦК идут на то, чтобы снять мужчину с розыска без уплаты штрафа.

Впрочем, за неявку по боевой повестке грозит уже уголовная ответственность.

"Боевую повестку выдают последней после всех предыдущих - когда человек уже уточнил данные и прошел ВВК и является по его заключению годным к службе в ВСУ", – отмечает адвокат Ярослав Хливный.

Если не прийти в ТЦК указанную в повестке дату и время, человека передают в розыск полиции, открывают уголовное производство, добавляет юрист. Тогда есть угроза уголовной ответственности по 336 статье Уголовного кодекса в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

"Бывают действительно есть уважительные причины не прийти по такой повестке. Скажем, у человека была какая-то серьезная хирургическая операция. Тогда эту боевую повестку переписывают на другую дату. Например, надо будет прийти через месяц", – говорит Ярослав Хливный.

Какие есть законные причины не прийти по повестке

Действующее законодательство предусматривает ряд уважительных причин, по которым военнообязанный может не прийти в ТЦК, говорит юрист Ярослав Звоненко.

Список таких причин можно найти в пункте 23 постановления Кабмина №560 от 16 мая 2024 года. Среди них:

стихийное бедствие или другое природное препятствие;

болезнь самого военнообязанного (надо иметь подтверждающие документы из государственных больниц);

военные действия или их последствия на территории проживания;

смерть близкого родственника (родителей, ребенка, супругов, родных брата или сестры, дедушки или бабушки), а также близких родственников супругов.

Далее надо сообщить ТЦК об уважительной причине отсутствия в течение трех дней. А после ее завершения – явиться в ТЦК в срок не позднее семи суток, говорит специалист.