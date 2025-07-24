Что грозит за отсутствие военного билета: адвокат объяснила последствия

Во время военного положения в Украине каждый военнообязанный должен иметь при себе военно-учетный документ. Это необходимо для проверки данных и уточнения учета в случае необходимости.

Адвокат по военному и уголовному праву объединения "Актум" Татьяна Лебедева рассказала в комментарии РБК-Украина , что будет в случае отсутствия у мужчины призывного возраста военно-учетных документов.

Нет военного билета – штраф?

Финансовой ответственности (штрафа) за отсутствие военного билета нет. Так же как нет ответственности за то, что мужчины могут не носить с собой паспорт, говорит адвокат. Но может быть административное задержание на 72 часа до выяснения обстоятельств.

"Лицо имеют право доставить в отдел полиции, составить административное задержание и имеют право удерживать 72 часа до выяснения всех обстоятельств. Если военного билета нет и он остался дома, его должны ему привезти. Если нет, то его должны доставить в ТЦК для изготовления такого документа. Бывает, что некому привезти такой документ. Например, человек живет сам. Тогда я рекомендую сразу же ехать в ТЦК и изготавливать такой документ", – объясняет она.

По закону, останавливать могут исключительно только работники полиции. Они же могут проверить документы, которые удостоверяют личность, в том числе – военно-учетный документ. Если у человека его нет, могут спросить, есть ли, например, фото этого документа. Если и этого нет, тогда по закону они не обязаны, но имеют право забрать для установления личности.

"Чисто по закону, требовать такие документы должна только полиция. Впрочем, на практике бывает иначе, говорит Татьяна Лебедева.

"Работникам ТЦК вы имеете право ничего не предоставлять. В большинстве случаев работники ТЦК ходят вместе с полицией: как правило, один-два полицейских есть в сопровождении. Но у меня есть клиенты, которые быстро бегают, и говорят: я не буду вам ничего показывать, вызывайте полицию. Разворачиваются и убегают. Это то как часто бывает на практике", – говорит она.

Подойдут ли документы из Резерв+ вместо бумажных

Паспорт с собой действительно можно не носить, потому что он "подтягивается" в Дії. Но бумажный военно-учетный документ должен быть в наличии у 100%, замечает Татьяна Лебедева.

"Очень многие клиенты считают: если у них на смартфоне есть Резерв+, то больше ничего не надо. Но должен быть еще ВОД (военно-учетный документ – ред.) бумажный. Выписка из Резерва+ - это просто информационная справка. Как показывает практика, у нас есть много "художников", которые могут этот документ себе "нарисовать" и ходят с этим по улице. Это все проверяется быстро", –обращает внимание юрист.

Также бывает, что даже абсолютно легально вклеенные QR-коды не работают.

"Даже при мне мой клиент сформировал выписку из Резерва с QR-кодом, но этот QR-код не "пробивался". Поэтому и нужен именно бумажный вариант", – говорит она.

Как должен выглядеть военно-учетный документ

Военный билет в виде "книжечки" обычно имеют те, кто имел отношение к армии, служил.

"Те же, кто не принимал присягу, имеют военно-учетный документ в виде карточки. На нем обязательно должна быть печать ТЦК и указаны данные о том, когда лицо было взято на учет, когда проходило ВВК. Есть случаи, когда клиенту выдали такую карточку в 2023 году, а дальше он прошел в 2024 году ВВК, и ему уже выдали новую. То есть это такой документ можно изготавливать и не один раз, и каждый раз приходить за новым", – отмечает собеседница.

По ее словам, когда есть отсрочка от мобилизации или основания для отсрочки, то проблем с получением военного билета обычно у людей нет.

"Но если это, например, мужчина 26 лет, у него нет ни Резерва+, ни обновленных вовремя данных, ни оснований для получения отсрочки, то при визите в ТЦК и СП он фактически в 100% случаев будет мобилизован", – говорят в компании "Актум".