Від штрафів до тюрми. Що буде, якщо не з'явитися по повістці
Отримання повістки під час мобілізації в Україні означає, що по ній обов'язково треба з'явитися у зазначену дату та час.
Про наслідки неявки по повістці та поважні причини не приходити в ТЦК в коментарі РБК-Україна розповідають юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко і адвокат адвокатського бюро "Романа Сацика" Ярослав Хлівний.
Що буде у разі неявки по повістці
Відповідальність за неявку по різних повістках різна, кажуть фахівці. Якщо не прийти по повістці для уточнення даних або на ВЛК, настає адміністративна відповідальність. Це штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. ТЦК та СП звертаються до поліції, щоб людину подали в розшук з метою подальшого затримання.
Якщо чоловік знаходиться в розшуку, в додатку Резерв+ це може відображатися як "виявлено порушення військового обліку". В таких ситуаціях при перевірці документів (наприклад, на блокпосту), у разі виявлення такого порушення чоловіка мають доправити до найближчого ТЦК та СП для з'ясування обставин.
Зверніть увагу. В деяких випадках штрафи за неявку по повістці можна скасувати і без суду. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ухилянтам скасовують штрафи: які рішення ухвалюють суди щодо мобілізації". Якщо повістку надіслали з помилками або належним чином не проінформували про неї чоловіка, можна в окремих випадках попросити Укрпошту надіслати офіційного листа з поясненнями. Тоді деякі працівники ТЦК йдуть на те, щоб зняти чоловіка з розшуку без сплати штрафу.
Втім, за неявку по бойовій повістці загрожує вже кримінальна відповідальність.
"Бойову повістку видають останньою після всіх попередніх – коли людина вже уточнила дані і пройшла ВЛК та є за його висновком придатною до служби в ЗСУ", – зазначає адвокат Ярослав Хлівний.
Якщо не прийти в ТЦК зазначену в повістці дату та час, людину передають в розшук поліції, відкривають кримінальне провадження, додає юрист. Тоді є загроза кримінальної відповідальності по 336 статті Кримінального кодексу у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.
"Бувають дійсно є поважні причини не прийти по такій повістці. Скажімо, у людини була якась серйозна хірургічна операція. Тоді цю бойову повістку переписують на іншу дату. Наприклад, треба буде прийти через місяць", – каже Ярослав Хлівний.
Які є законні причини не прийти по повістці
Чинне законодавство передбачає низку поважних причин, через які військовозобов’язаний може не прийти до ТЦК, каже юрист Ярослав Звоненко.
Список таких причин можна знайти в пункті 23 постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 року. Серед них:
- стихійне лихо чи інша природна перешкода;
- хвороба самого військовозобов'язаного (треба мати підтверджуючі документи з державних лікарень);
- воєнні дії або їх наслідки на території проживання;
- смерть близького родича (батьків, дитини, подружжя, рідних брата чи сестри, дідуся або бабусі), а також близьких родичів подружжя.
Далі треба повідомити ТЦК про поважну причину відсутності протягом трьох днів. А після її завершення – з’явитися до ТЦК у строк не пізніше семи діб, каже фахівець.
Нагадаємо, за відсутність військово-облікових даних під час війни загрожують певні наслідки. Адвокат пояснила РБК-Україна, що буде, якщо немає військового квитка.
Раніше було названо чотири важливі причини, через які можна не з'явитися до ТЦК навіть після отримання повістки.
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