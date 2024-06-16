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Даже после повестки: есть четыре уважительные причины не явиться в ТЦК

Воскресенье 16 июня 2024 08:00
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Даже после повестки: есть четыре уважительные причины не явиться в ТЦК Фото: существует четыре уважительные причины не прийти в ТЦК после получения повестки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

После получения повестки гражданин должен явиться в ТЦК в указанный срок. Но есть и законные основания, позволяющие не идти в военкомат, среди которых в частности болезнь, смерть близкого родственника.

Детальнее о том, какие есть уважительные причины явиться в ТЦК - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание

Повестка - это официальный вызов военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В первую очередь она вручается для уточнения учетных данных. При мобилизации граждане обязаны явиться в ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках.

Отметим, что повестки бывают разных видов, в частности они вручаются для:

  • взятие на военный учет;
  • прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;
  • уточнения персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов "Оберег";
  • призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы.

Четыре причины, по которым можно не идти в ТЦК

Впрочем, есть и уважительные причины, по которым можно не прийти в ТЦК и СП после вручения повестки, а именно:

  • препятствие стихийного характера;
  • болезнь гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

Что делать дальше?

В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение 7 календарных дней.

При этом причины неявки подтверждаются документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).

В других случаях - ответственность

Следует заметить, что в другом случае за игнорирование вызова в ТЦК и СП по повестке лицу грозит административная и уголовная ответственность.

Так, если гражданин не явился на вызов, руководитель ТЦК либо просит полицию доставить нарушителя в военкомат, либо посылает ему заказное письмо по почте с требованием прибыть самостоятельно.

Важно. За неявку по повестке на уточнение, обновление данных или на ВВК лицо может получить наказание в виде штрафа. И недавно суммы для уклонистов значительно повысили. В частности, за несвоевременное обновление учетных данных и отказ от повестки или неявку по ней в ТЦК можно получить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен в военное время. Для юридических лиц сумма еще больше.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие полномочия имеют работники ТЦК и СП.

Также мы писали, кто и где может вручать повестки после вступления в силу нового закона о мобилизации.

При подготовке материала использовались закон 3633-IX, сайт army.gov.ua и разъяснение от одного из областных ТЦК и СП.

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