Даже после повестки: есть четыре уважительные причины не явиться в ТЦК
После получения повестки гражданин должен явиться в ТЦК в указанный срок. Но есть и законные основания, позволяющие не идти в военкомат, среди которых в частности болезнь, смерть близкого родственника.
Детальнее о том, какие есть уважительные причины явиться в ТЦК - в материале РБК-Украина ниже.
Содержание
- Четыре причины, по которым можно не идти в ТЦК
- Что делать дальше?
- В других случаях - ответственность
Повестка - это официальный вызов военнообязанного в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В первую очередь она вручается для уточнения учетных данных. При мобилизации граждане обязаны явиться в ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках.
Отметим, что повестки бывают разных видов, в частности они вручаются для:
- взятие на военный учет;
- прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;
- уточнения персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов "Оберег";
- призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы.
Четыре причины, по которым можно не идти в ТЦК
Впрочем, есть и уважительные причины, по которым можно не прийти в ТЦК и СП после вручения повестки, а именно:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь гражданина;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;
- смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).
Что делать дальше?
В случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток. После этого необходимо прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение 7 календарных дней.
При этом причины неявки подтверждаются документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной форм собственности).
В других случаях - ответственность
Следует заметить, что в другом случае за игнорирование вызова в ТЦК и СП по повестке лицу грозит административная и уголовная ответственность.
Так, если гражданин не явился на вызов, руководитель ТЦК либо просит полицию доставить нарушителя в военкомат, либо посылает ему заказное письмо по почте с требованием прибыть самостоятельно.
Важно. За неявку по повестке на уточнение, обновление данных или на ВВК лицо может получить наказание в виде штрафа. И недавно суммы для уклонистов значительно повысили. В частности, за несвоевременное обновление учетных данных и отказ от повестки или неявку по ней в ТЦК можно получить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен в военное время. Для юридических лиц сумма еще больше.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие полномочия имеют работники ТЦК и СП.
Также мы писали, кто и где может вручать повестки после вступления в силу нового закона о мобилизации.
При подготовке материала использовались закон 3633-IX, сайт army.gov.ua и разъяснение от одного из областных ТЦК и СП.
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